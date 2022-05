BRD ist Kriegspartei

Fabian Bimmer/REUTERS Deutschland will im Krieg in der Ukraine immer mehr mitmischen

Wenn neben der Belieferung mit Waffen auch die »Einweisung der Konfliktpartei bzw. Ausbildung an solchen Waffen in Rede stünde, würde man den gesicherten Bereich der Nichtkriegsführung verlassen«. Das stellen die wissenschaftlichen Dienste des Bundestags in einem auf Veranlassung von Zaklin Nastic, Obfrau im Verteidigungsausschuss und menschenrechtspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke, erstellten Sachstand fest. Die Lieferung von Waffen hingegen wird dort unabhängig vom Umfang und der Waffenart nicht als Kriegseintritt gewertet.

Dem zwölfseitigen Sachstand zufolge ist Deutschland also spätestens seit vergangenem Donnerstag, als ein von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und Union eingebrachter Antrag mit deutlicher Mehrheit im Bundestag verabschiedet wurde, zur Kriegspartei geworden. Beschlossen wurde nicht nur die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine, sondern auch die Ausbildung ukrainischer Soldaten »in Deutschland oder auf NATO-Gebiet«.

Schon Anfang voriger Woche hatte allerdings Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) auf dem US-amerikanischen Militärstützpunkt Ramstein erklärt, »mit unseren amerikanischen Freunden bei der Ausbildung von ukrainischen Truppen an Artilleriesystemen auf deutschem Boden« zusammenzuarbeiten. Am Wochenende machte dann die Aussage eines Sprechers des US-Verteidigungsministeriums die Runde, die Ausbildung ukrainischer Soldaten auf deutschem Boden habe bereits begonnen. Trainiert wird demnach der Umgang mit Haubitzen, Radar- und anderen Waffensystemen. Das ukrainische Militär werde an mehreren Standorten außerhalb der Ukraine ausgebildet, darunter auch Deutschland.

»Die Bundesregierung setzt ganz Europa einer völlig unkontrollierbaren Gefahr aus, die im schlimmsten Fall in einem Atomkrieg enden kann«, sagte die Bundestagsabgeordnete Zaklin Nastic (Die Linke) am Montag gegenüber jW. »Bundeskanzler Scholz hat diese Gefahr zwar gesehen, sich aber dennoch dem Druck der Bellizisten in seiner eigenen Koalition gebeugt. Das ist unverantwortlich.«