Spanien: Linke Regierungspartei kritisiert NATO-Gipfel

Evelyn Hockstein, Pool via AP Pult auf dem NATO-Außenministertreffen in Brüssel am 7. April

Madrid. In der spanischen Regierungskoalition ist ein Streit über den kommenden NATO-Gipfel in Madrid ausgebrochen. Der kleinere Koalitionspartner des sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez, die linke Unidas Podemos (UP), kritisierte das für Ende Juni geplante NATO-Treffen als »militaristische« Veranstaltung, wie die Zeitung El País berichtete. Die Regierung solle angesichts der aktuellen Lage lieber einen »Friedensgipfel« organisieren, forderte UP-Sprecherin Isa Serra am Montag. Die für den NATO-Gipfel am 29. und 30. Juni vorgesehenen Millionen wären besser für Soziales, die Gleichberechtigung oder den Kampf gegen den Klimawandel angelegt, sagte Serra. Deshalb sei auch die Erhöhung des Wehretats abzulehnen. Verteidigungsministerin Margarita Robles, die der PSOE von Sánchez angehört, wies die Äußerungen umgehend zurück. (dpa/jW)