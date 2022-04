Türkei: Kavala zu lebenslanger Haft verurteilt

Wiktor Dabkowski/dpa Osman Kavala im Dezember 2014 bei einer Pressekonferenz im EU-Parlament in Brüssel

Istanbul. Am Ende eines international kritisierten Prozesses hat ein türkisches Gericht den Kulturmäzen und Unternehmer Osman Kavala zu erschwerter lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht in Istanbul sprach Kavala am Montag des Umsturzversuches im Zusammenhang mit den Gezi-Protesten von 2013 schuldig. Er saß seit November 2017 in Untersuchungshaft. Sieben weitere Angeklagte, darunter bekannte Aktivisten der Gezi-Proteste, wurden zu 18 Jahren Haft verurteilt. Außerdem wurde Haftbefehl erlassen. Im Gerichtssaal wurde umgehend mit Buhrufen und lautem Protest auf die Entscheidung reagiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (dpa/jW)