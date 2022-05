Nachschlag: Pädagogisch ungenügend

CHROMORANGE/imago images

Kinder sollen über Armut reden. In der Schule schämen sie sich, wenn der Lehrer alle nach vorne bittet, denen die Klassenfahrt vom Amt gezahlt wird. Zugeschaltet wird Autor Olivier David, der seine Kindheitserfahrungen in dem Buch »Keine Aufstiegsgeschichte. Warum Armut psychisch krank macht« verarbeitet hat. Zu Hause gab es keinen Fernseher, er musste die billigsten Rollschuhe tragen. Die Ungerechtigkeit machte ihn wütend. Wie kann man helfen?, fragt das Moderatorenteam und hat spontan ein paar Tips für die minderjährige Hörerschaft parat: Wer über höhere Summen Taschengeld verfügt, soll sparen und den Mitschülern, die es sich nicht leisten können, einen Kinobesuch ausgeben. Pädagogisch völlig falsch. Um die Kleinen aus der prekären Misere zu holen, muss über die Ursachen gesprochen werden. Oligarchen und Großkonzerne eignen sich den Mehrwert eurer Eltern an, und der Sozenkanzler hilft ihnen dabei. Aus Wut erwächst Widerstand. (sz)