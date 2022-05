Zum letzten Mal

In diesem Jahr stehen sie das letzte Mal in dieser Konstellation auf der Bühne: Die Musiker von Silly und City und der Sänger Dieter »Maschine« Birr gehen im Mai zusammen auf die »Rocklegenden«-Tour 2022. Sie beginnt am kommenden Sonntag (8. Mai) in Leipzig, danach folgen Konzerte in Zwickau, Magdeburg, Erfurt, Dresden und schließlich Berlin (22. Mai), wie unter anderem auf der Internetseite der Band City mitgeteilt wird. Sie feiert in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag – und verabschiedet sich am Jahresende von der Bühne. Die nun beginnende kleine Tour der befreundeten Musiker aus Berlin war ursprünglich für 2020 geplant gewesen, jedoch wegen der Pandemie ausgefallen. Als Gäste sind die Sänger Dirk Michaelis und Alexander Knappe dabei, bei Silly singt Julia Neigel. (dpa/jW)