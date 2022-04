Waffenruhe im Luftraum

Kacper Pempel/REUTERS Liegt nicht am miesen Wetter, Stillstand auf der Piste (Warschau, 17.5.2017)

In Polen haben die Regierung und die Gewerkschaft der seit März protestierenden Fluglotsen eine weitgehende Schließung des Luftraums des Landes vom 1. Mai an abgewendet. Am Donnerstag unterzeichneten die staatliche Agentur für Luftverkehr (PAZP) und die Gewerkschaft der Fluglotsen eine bis zum 10. Juli befristete Vereinbarung. Darin wird ein Großteil der Forderungen der Fluglotsen vorübergehend erfüllt, und angekündigte Verschlechterungen der Gehalts- und Arbeitsbedingungen werden einstweilen zurückgenommen. Ein Gewerkschaftsvertreter sagte, die Einigung sei »kein Friedensvertrag, sondern ein Waffenstillstand«. Dass die Vereinbarung auf einer Sondersitzung des parlamentarischen Verkehrsausschusses unterzeichnet wurde, zeigt den Grad an Politisierung, den dieser Tarifkonflikt in Polen gewonnen hat.

Rein formal gesehen ist es gar kein Tarifkonflikt. Die Luftverkehrsagentur hatte seit März versucht, Kürzungen bei den Kosten der Flugsicherung durchzusetzen, und deshalb an die Lotsen sogenannte Änderungskündigungen versandt. Doch ein Großteil der Lotsen hatte diese »Angebote« nicht akzeptiert, was dazu geführt hätte, dass ihre Arbeitsverträge zum 30. April automatisch ausgelaufen wären. Damit drohte die Flugsicherung vor allem am größten Flughafen Polens, dem Warschauer Chopin-Flughafen, und seinem Billigflugableger im 30 Kilometer entfernten Modlin zusammenzubrechen. Noch Anfang der Woche hatte die Regierung eine Verordnung erlassen, die vom 1. Mai an den Betrieb am »Hauptstadtflughafen« im Warschauer Stadtteil Okecie auf die Zeit von 9.30 bis 17.00 Uhr beschränkt hätte. Auswärtige Fluglinien, die ihre Maschinen noch am selben Tag wieder aus Polen hätten herausholen wollen, hätten bis 15.30 Uhr in Warschau landen müssen, um noch einen Slot für den Start zurück zu bekommen. Die Zahl der angeflogenen Ziele wurde in der Verordnung drastisch reduziert, insbesondere um den Großteil der Inlandsflüge und alle Verbindungen in die Ferienregionen Südeuropas. Der von der Warschauer Flugsicherung mitbetreute Flughafen Modlin wäre praktisch geschlossen worden. Hierzu kommt es jetzt vorerst nicht.

Der Tarifkonflikt der Fluglotsen ist eine Spätfolge der Pandemie. Die Agentur für Luftverkehr, die die Lotsen beschäftigt, wird durch Gebühren der Polen an- und überfliegenden Fluglinien finanziert. Durch den Einbruch des Luftverkehrs seit 2020 geriet die Agentur an den Rand der Insolvenz und kam auf die Idee, dies durch eine Änderung der Arbeitsbedingungen der Kontrolleure zu kompensieren. So sollte die Zahl der von einem Lotsen allein besetzten Schichten drastisch ausgeweitet werden, was zum Beispiel am belebten Drehkreuz Warschau dazu geführt hätte, dass Lotsen während des Dienstes nicht einmal zur Toilette hätten gehen können – ein ansonsten aus dem Arbeitsalltag von Lokomotivführern bekanntes Problem. Auch die bisherigen Pausenregelungen wären weggefallen. Auch wollte die Agentur aus dem »Arbeitsreglement« – in deutscher Terminologie würde man Manteltarifvertrag sagen – die Bedingung streichen, dass Fluglotsen fließend polnisch sprechen müssten – in der evidenten Absicht, polnische Lotsen notfalls durch billigere Kräfte aus dem Ausland zu ersetzen. An dieser Stelle kann man der Position der Agentur eine gewisse Logik nicht absprechen: Die Kommunikation zwischen den Lotsen und den Piloten findet ohnehin auf Englisch statt, die Anforderung der Polnischkenntnisse ist also eher eine Closed-Shop-Regelung. Auch der Umstand, dass die Mehrheit der Lotsen bereit war, ihren Job zu riskieren, spiegelt den Umstand wider, dass die Fluglotsen eine Gruppe mit besonderem Druckpotential und kurzfristig kaum zu ersetzen sind.

Eine gewisse Rolle bei der nun erzielten Einigung spielte mit Sicherheit auch der laufende Krieg in der Ukrai­ne. Auf der Sitzung, wo das Papier unterzeichnet wurde, sagte Vizeverkehrsminister Marcin Horala, ein Ausfall der Flugsicherung sei angesichts der Tatsache, dass »der polnische Luftraum zur Unterstützung der Ukraine benötigt« werde, nicht zu verantworten gewesen.