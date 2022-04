Anno … 18. Woche

1937, 6. Mai: Kurz vor der Landung in dem Ort Lakehurst bei New York explodiert das größte Luftschiff der Welt, der nach dem deutschen Reichspräsidenten benannte Zeppelin LZ 129 »Hindenburg«. Das Luftschiff war in Frankfurt am Main mit 36 Fluggästen und 61 Besatzungsmitgliedern zur Überquerung des Atlantiks gestartet. Bei dem Unglück sterben 34 Menschen. Die Zerstörung der Zeppelins leitet des Ende der nach dem Ersten Weltkrieg aufgenommenen kommerziellen Verkehrsluftschiffahrt ein. Heute werden Luftschiffe fast nur noch zu Werbe- und Propagandazwecken eingesetzt.

1947, 3. Mai: Die am 3. November 1946 vom ersten frei gewählten japanischen Parlament verabschiedete Verfassung tritt in Kraft. Sie erklärt in Artikel 9 »für alle Zeit« einen Verzicht »auf den Krieg als ein souveränes Recht der Nation« und bestimmt, dass daher »Land-, See- und Luftstreitkräfte nicht unterhalten« werden dürfen.

1957, 2./3. Mai: Auf einer Tagung des Nordatlantikrats in Bonn beschließen die Außenminister der 14 NATO-Staaten die Ausrüstung des Militärbündnisses mit Atomwaffen. Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) erklärt, dass die Bundesregierung »ihren vollen Beitrag« im Rahmen der NATO leisten werde.

1957, 3. Mai: Der Deutsche Bundestag verabschiedet das Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Eine Reform des Eherechts hätte in Anlehnung an die Bestimmungen des Grundgesetzes eigentlich spätestens 1953 erfolgen sollen. Das neue Gesetz billigt Männern in Fragen der elterlichen Gewalt sowie des gesetzlichen Vertretungsanspruchs des Kindes weiterhin ein Vorrecht ein. Ein derartiger Stichentscheid wird zwei Jahre später für verfassungswidrig und damit nichtig erklärt.

1967, 2.–10. Mai: In der schwedischen Hauptstadt Stockholm wird die erste Sitzungsperiode des sogenannten Russell-Tribunals abgehalten. Die von dem britischen Mathematiker und Philosophen Bertrand Russel initiierte Veranstaltung dient der Untersuchung von US-Kriegsverbrechen im Vietnamkrieg. An dem Tribunal nehmen zahlreiche prominente Persönlichkeiten teil, u. a. Jean-Paul Sartre, Wolfgang Abendroth und Peter Weiss.

1977, 1. Mai: In Istanbul versammeln sich circa 500.000 Menschen zur 1.-Mai-Demonstration. Als auf die Teilnehmenden geschossen wird, bricht Panik aus. Panzerwagen fahren in die Menge. Beim sogenannten Taksim-Massaker werden 34 Menschen getötet.