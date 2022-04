Kampf um Bodenreform

Milestone Media/imago Gedenkstein zur Erinnerung an das Massaker (Portella della Ginestra, 1.5.2013)

Am 1. Mai 1947 hatten sich am Eingang der Portella della Ginestra, einer Gebirgsschlucht bei Palermo auf Sizilien, Landarbeiter und landlose Bauern aus den angrenzenden Gemeinden von San Giuseppe Jato und Piana die Greci versammelt, um den Kampf- und Feiertag der arbeitenden Menschen zu begehen. Sie hatten nach der Landung der Alliierten im Juli 1943 Gutsbesitzerland der geflohenen Mussolini-Faschisten besetzt, das sie seitdem bearbeiteten.

Zur Sicherung ihres Eigentums riefen die Latifundistas die Mafia zu Hilfe, die Banden zur Vertreibung der Bauern und Landarbeiter organisierte. Eine von ihnen überfiel die an der Portella della Ginestra versammelten Landbesetzer. Unter ihrem Kugelhagel starben elf von ihnen, vier davon waren Kinder. 27 wurden verletzt. Die Mörder gehörten zur Bande des »König von Montelepre« genannten Brigantenführers Salvatore Giuliano, die unbehelligt von der US-amerikanischen Besatzungsmacht ihr Unwesen treiben konnte. Dies geschah vor dem Hintergrund, dass im Juni 1946 die antifaschistischen Kräfte per Referendum die Monarchie, den Träger der 1922 errichteten Mussolini-Diktatur, gestürzt und die Republik errichtet hatten.

Abspaltung Siziliens

Bei den gleichzeitig stattfindenden Wahlen zur verfassunggebenden Versammlung hatten Kommunisten und Sozialisten 39,6 Prozent der Stimmen erreicht, während die großbour­geoise Democrazia Cristiana (DC) nur auf 35,2 Prozent kam. König Umberto II. weigerte sich, die Niederlage anzuerkennen. Monarchisten und Faschisten entfesselten vor allem im Süden, wo unter den zum Teil noch halbfeudalen Verhältnissen und des kaum von Faschisten gesäuberten Staatsapparates eine Mehrheit für das Königshaus gestimmt hatte, blutige Auseinandersetzungen. Wegen angeblicher »Unregelmäßigkeiten« wollten sie eine Annullierung der Referendumsergebnisse durchsetzen. Als Kommunisten und Sozialisten Massendemonstrationen für die Republik organisierten, floh Umberto II. ins faschistische Spanien, von wo aus er weiter gegen die Republik hetzte. Die Faschisten erhielten Auftrieb, als sie im Dezember 1946, von den USA ermuntert, in Gestalt des Movimento Sociale Italiano (MSI) die Mussolini-Partei wiedergründen konnten. Als Antwort auf den linken Vormarsch wollten sie Sizilien abspalten und dort ein neues faschistisches Regime errichten. Rädelsführer der feudal-faschistischen Seperatisten war der Clanchef Salvatore Giuliano.

Zur Verteidigung ihrer Interessen gründeten die landhungrigen Massen 1947 den Fronte del Mezzogiorno (Front des Südens), der eng mit der Italienischen Kommunistischen Partei (IKP) verbunden war. Er bildete einen Gegenpol zu dem 1944 von der DC gegründeten Bauernverband Confederazione Nazionale Coltivatori diretti (kurz Coldiretti), der Eigentümer, Pächter und Halbpächter vereinte, unter katholischem Einfluss eine scharfe antikommunistische Linie verfolgte und eine Bodenreform zu verhindern suchte.

Im Herbst 1949 kam es auf Sizilien, in Apulien und Kalabrien zu zahlreichen Überfällen der Polizei, bei denen viele Landbesetzer getötet und verletzt wurden. Als Polizisten am 29. Oktober 1949 in Melissa (Kalabrien) das Feuer auf Tagelöhner und Bauern eröffneten, töteten sie drei und verletzten 15 von ihnen schwer. Die Landbesetzer forderten, das 1944 von der IKP eingebrachte Dekret zur Übergabe der Ländereien der Latifundistas zu verwirklichen. Die Proteste im ganzen Land waren so stark, dass Ministerpräsident Alcide De Gasperi sich nach Kalabrien begeben musste, um die aufgebrachten Massen zu beruhigen. Er versprach eine Bodenreform.

Danach musste die DC auf dem Land eine Reform der Eigentumsverhältnisse einleiten. Da die Gesetze nur eine sehr begrenzte Verteilung von Flächen an die Landarbeiter und landlosen Bauern vorsahen, stimmte die IKP im Parlament dagegen. Sie forderte, mehr Land zu enteignen, um den Landhunger zu befriedigen. Außerdem sollten die neuen Bauern finanziell unterstützt werden. Wie recht die Kommunistische Partei mit ihrer Haltung hatte, bewies die Umsetzung der Reformgesetze. Auf deren Grundlage wurden nur 749.210 Hektar Land erfasst, davon zwei Drittel im Süden. Das waren indes bloß sieben Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche. 109.425 Familien, vorwiegend Halbpächter und Tagelöhner, erhielten zirka sechs Hektar Land, für das sie den Besitzern in 30 Jahren über die Staatskasse eine Entschädigung zum Marktpreis zahlen mussten. Die zur Verfügung stehende Nutzfläche reichte bei weitem nicht aus. Nur jeder achte Bewerber erhielt Land. Da die übergebenen Böden meist schlecht kultiviert waren, entstanden oft nicht überlebensfähige Kleinwirtschaften. Den neuen Kleinbauern fehlten in der Regel die finanziellen Mittel, entsprechende Technik einzusetzen.

Neuer Exodus

Die wesentlichen Probleme des Südens löste die Agrarreform nicht. Hunderttausende blieben ohne Erwerbsmöglichkeit. Wie nach der Massenemi­gration Ende des 19. Jahrhunderts kam es in den folgenden Jahren zu einem neuen Exodus. Zwischen 1946 und 1972 verließen umgerechnet jährlich 117.875 Menschen das Land. Etwa 2,5 Millionen davon aus dem Süden. Sie gingen vor allem in die USA, die Bundesrepublik und nach Frankreich, eine halbe Million nach Norditalien. Der Süden lieferte die billigen Arbeitskräfte, die der Industrie des Nordens ihr Wirtschaftswunder ermöglichten. Die Geldüberweisungen der »Gastarbeiter« aus dem Ausland halfen, die Bilanzdefizite zu mildern. Die Gründung der EWG, des Vorläufers der heutigen EU, im Jahr 1957 führte zum »Gesundschrumpfen« Hunderttausender Landwirtschaftsbetriebe und beförderte die Landflucht weiter.

Die Kämpfe der arbeitenden Menschen des Südens für ihre sozialen Belange und damit gleichzeitig für den Fortschritt des Landes stellten Künstler und Schriftsteller in aufrüttelnden Werken dar. Der Kommunist Renato Guttuso schuf das monumentale Gemälde »Inbesitznahme des unbebauten Landes«, mit dem er zu einem der großen Begründer des Realismus wurde. Der parteilose Antifaschist Carlo Levi, der katholische Schriftsteller und Soziologe Danilo Dolci, der Journalist Michele Pantaleone, der Erzähler und Romancier Leonardo Sciascia und viele andere widmeten diesen opferreichen Kämpfen eindrucksvolle Werke. In »Worte sind Steine« gestaltete Levi das Wirken eines der großen Organisatoren der Landnahmebewegung, des von der Mafia ermordeten Sekretärs der Kammer der Arbeit in Palermo, Salvatore Carnevale.