Wohin die Religion gehört

Leemage/imago Was Gott geschieden hat, das soll der Mensch nicht binden: Der französische Bildungsminister Jean-Baptiste Bienvenu-Martin trennt Staat und Kirche (Karikatur, 1905)

Dass das Christentum nicht die Religion der Liebe ist, hat es bewiesen, sobald es in der Spätantike die anderen Religionen verdrängt hatte – schon im späten vierten Jahrhundert sorgte es für die erste Hinrichtung eines Kirchenkritikers. Dass es sich heute friedfertig und tolerant geben muss, ist allein der Aufklärung zu danken, in deren Folge die Kirchen entmachtet wurden und nicht länger die Könige, Fürsten und Ratsherren zu Folter, Mord und Krieg anstiften konnten. Kirche und Staat wurden getrennt: in den einen Ländern mehr, in den anderen weniger, und vollständig angeblich nur in Frankreich. Die feministische Kolumnistin und Filmemacherin Caroline Fourest, die mit ihrer Kritik an der scheinbar linken Identitätspolitik 2020 auch in Deutschland für Aufsehen sorgte, rühmt in ihrem neuen Buch die seit 1905 gültige laizistische Verfassung ihres Landes.

Laizismus heißt nicht, dass irgendeine Religion verboten oder unterdrückt wird: Ob Jude, Moslem oder Christ, jeder kann seinen Glauben ausüben; der Staat hält sich komplett heraus und zieht zum Beispiel keine Kirchensteuern ein. Dass jeder nach seiner Fasson selig werden darf, bedeutet auch nicht, dass die Einhaltung religiöser Regeln über allem anderen steht, beispielsweise Zeugen Jehovas ihrem Kind eine lebensrettende Bluttransfusion verweigern dürften oder ein muslimischer Vater es verhindern könnte, dass seine Frau von einem Arzt entbunden wird, wenn keine Ärztin da ist.

Im laizistischen Frankreich pflegen Politiker ihr Tun und Reden nicht religiös aufzuladen, was in den USA nicht ungewöhnlich ist, wo auf Banknoten »In God we trust« steht und der Flaggeneid, statt auf die »unteilbare Nation«, auf die »Nation unter Gott« geleistet wird. In Frankreich und anderen europäischen Ländern befreite sich der Staat von der Religion, in den USA aber ging es seit den Tagen der Pilgerväter um den Erhalt einer vom Staat freien Kirche zum Wohle der Religion, so Caroline Fourest. Deshalb wird in den USA das gläubige Individuum vor staatlichen Eingriffen geschützt, während in Frankreich der Staat das Individuum vor dem Druck religiöser Gemeinschaften schützt; folglich darf z. B. an französischen Schulen der Hijab nicht getragen werden, was in den USA unmöglich durchzusetzen wäre.

Worin nun allerdings jenseits einzelner Fallbeispiele und schöner Worte und öffentlich beschworener Werte der grundsätzliche Unterschied zwischen dem Laizismus und dem in den USA oder Deutschland praktizierten Säkularismus besteht, vermag Fourest nicht deutlich zu machen. Es kann ihr auch nicht gelingen, weil der französische Staat sich in der Praxis eben doch nicht aus der Religion heraushält: Die zahlreichen kirchlichen Schulen etwa erhalten zwar keine staatlichen Zuschüsse, aber werden über den Umweg steuerlicher Begünstigung gefördert; der Staat finanziert Anstaltsgeistliche und Militärseelsorger, übrigens auch islamische, und die staatlichen Fernsehsender übertragen Gottesdienste und Andachten.

Das ist wenig anders als im säkular verfassten Deutschland, von dem ein einziger Satz in dem Buch ausdrücklich handelt. Er lautet: »Ein Land, das den französischen Laizismus oftmals weder versteht noch schätzt, ist Deutschland.« Verständnis oder Wertschätzung zu fördern, ist Fourests Buch leider kaum geeignet, weil zu vieles unklar bleibt. Das einzige, was klar ist, weiß man sowieso: Dass die Kirchensteuer nicht vom Staat einzutreiben ist, weil Religion, und das sagt Jesus selbst, Sache Gottes, nicht des Kaisers ist. Schon das nächste ist den meisten Bürgern nicht bewusst: Dass der säkulare deutsche Staat auch kirchliche Kindergärten usw. bezuschusst – nur eben ohne solche Umwege wie im laizistischen Frankreich.

Ganz unklar bleibt, was von ausdrücklich sogenannten staatlichen Krankenhäusern zu halten ist. Gibt es wie in Deutschland auch andere, und wenn, dürfen französische Zeugen Jehovas oder Muslime dort anders über das Schicksal ihrer Nächsten verfügen? Das wäre allerdings ein Makel am sonst guten Bild, das der Laizismus böte, wenn er konsequent umgesetzt würde.

Vielleicht sollte man anders als Caroline Fourest einen Blick auch auf andere laizistisch sich nennende Länder werfen: Portugal oder Tschechien oder Japan oder China … Es gibt einige Länder, die Staat und Religion aus Liebe zum Leben getrennt haben. Statt wie manche andere das Leben in all seinen Facetten aus Liebe zu Gott geringzuschätzen.