Den Spieß umdrehen

imago images/Müller-Stauffenberg Zeit für Klassenkampf: Die Reichen zur Kasse bitten (Demonstration zum revolutionären 1. Mai 2021 in Berlin)

Explodierende Preise für Lebensmittel und Energie, Reallohnverluste, Entlassungen und Kurzarbeit – die soziale Krise in der BRD verschärft sich immer mehr. Gleichzeitig machen sich Kapital und Staat die aktuelle Kriegssituation zunutze, um eine beispiellose Aufrüstung des Landes zu beschließen. Mit einem 100 Milliarden Euro schweren »Sondervermögen« soll Deutschland – gemessen an den Rüstungsausgaben – noch in diesem Jahr zur drittgrößten Militärmacht der Welt aufsteigen.

Während das Geld in Krieg und Zerstörung gesteckt wird, bluten andere Bereiche aus. Auch nach mehr als zwei Jahren Pandemie wird das Gesundheitswesen weiter hemmungslos zusammengekürzt und werden die Hartz-IV-Sätze auf einem Niveau gehalten, das ein menschenwürdiges Leben unmöglich macht. Selbst das von der Ampelkoalition jüngst beschlossene einmalige »Entlastungspaket« reicht hinten und vorne nicht, um die steigenden Energie-, Sprit- und Lebensmittelpreise auszugleichen. Den Beschäftigten wird im Gegenteil erklärt, nun sei die Zeit gekommen, für die »Freiheit zu frieren«. Die Botschaft der Herrschenden könnte nicht deutlicher sein: Die Kosten für die Kriegs- und Aufrüstungspolitik der Bundesregierung sollen auf die Ärmsten abgewälzt werden. Rekordprofite aus der Situation schlagen dagegen die deutschen Unternehmen. Die im Dax notierten Konzerne wollen dieses Jahr Dividenden in Rekordhöhe auszahlen. Die Aktionäre können sich über mehr als 50 Milliarden Euro freuen. Ein besonderer Nutznießer des Ukraine-Kriegs: Rheinmetall, der Börsenkurs stieg in den vergangenen drei Monaten rasant – mit einem Plus von satten 138 Prozent.

Gewerkschaften müssen daher heute entschlossener denn je gegen Kriegstreiberei und explodierende Lebenshaltungskosten mobilisieren. Bei der aktuellen Tarifrunde im Sozial- und Erziehungsdienst sowie in den kommenden Auseinandersetzungen in der Eisen-, Stahl- und chemischen Industrie dürfen unter dem Vorwand des Krieges keine »Brückenlösungen« im Sinne des Kapitals vereinbart werden – denn: Wir zahlen nicht für eure Kriege!