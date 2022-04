Frauen schützen

Efekan Akyuz/Depo Photos /IMAGO

Anlässlich des begonnenen Prozesses um den Austritt der Türkei aus der »Istanbul Konvention« haben sich am Donnerstag Hunderte Frauen vor dem Staatsrat in Ankara versammelt. Sie forderten, dem Abkommen erneut beizutreten, berichtete die Tageszeitung Birgün. Das Übereinkommen des Europarats richtet sich gegen Gewalt gegen Frauen. Obgleich die Zahl der Femizide in der Türkei weiter hoch ist, hatte Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan im März 2021 beschlossen, die »Istanbul-Konvention« zu verlassen. Mehrere Frauen haben dagegen Klage eingereicht. (jW)