Russland hat Rücken

Moskau. Russlands Präsident Wladimir Putin hat bei einem Empfang für Spitzensportler im Kreml den Ausschluss zahlreicher russischer Athleten von Wettkämpfen und aus Sportverbänden kritisiert. »Der Ausschluss der Athleten aus Russland und Belarus hat nicht nur die Grundprinzipien des Sports verletzt, sondern verstößt auch offen und zynisch gegen die Grundrechte, welche die Vereinten Nationen in ihrer Menschenrechtscharta 1948 festgehalten haben«, sagte er am Dienstag in Moskau. Mit dem Empfang wollte Putin den Medaillengewinnern der Olympischen Spiele in Beijing demonstrativ den Rücken stärken. Auf einer Sitzung mit Sportfunktionären forderte Putin angesichts des Ausschlusses Russlands von internationalen Wettbewerben, eigene Spiele und auch Teilnehmer aus dem Ausland dafür zu organisieren. (dpa/jW)