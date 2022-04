Ein Park in der US-Metropole Chicago erinnert seit kurzem an die jüdische Dichterin Gertrud Kolmar (1894–1943). Das Internationale Auschwitz-Komitee würdigte dies am Mittwoch als eine »schöne Geschichte«. Der eher unscheinbare Kolmar-Park war ursprünglich nach der französischen Stadt Colmar benannt. Vor anderthalb Jahren seien Anwohner auf Werk und Leben der in Berlin geborenen Autorin gestoßen, die in Auschwitz ermordet wurde. Eine Petition zur Umbenennung hatte nun Erfolg. (dpa/jW)