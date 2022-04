Viel zu heiß

Hindustan Times/IMAGO

Eine beispiellose Hitzewelle sucht derzeit Teile Indiens heim. In der Hauptstadt Neu-Delhi (Foto) wurden am Mittwoch mehr als 40 Grad Celsius gemessen. Mehr als eine Milliarde Menschen sei von den rekordverdächtigen Temperaturen betroffen, berichtete am Dienstag die wissenschaftliche Fachzeitschrift New Scientist. Für anfällige Menschen berge die Hitze große Gefahren, und die Weizenernte werde voraussichtlich leiden. Bereits im März waren mit durchschnittlich 33,1 Grad Celsius rekordverdächtig hohe Temperaturen gemessen worden. (jW)