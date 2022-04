Schnelles Ende

New York. Die Boston Celtics stehen im Halbfinale der Eastern Conference und haben die NBA-Saison der Brooklyn Nets unerwartet früh beendet. Das 116:112 in Brooklyn am Montag abend (Ortszeit) war der vierte Sieg im vierten Duell der Playoff-Serie. Die Nets waren trotz nur Rang sieben in der Hauptrunde als Meisterkandidat gehandelt worden. Im Halbfinale treffen die Celtics entweder auf die Milwaukee Bucks oder die Chicago Bulls. Titelverteidiger Bucks führt in der Serie 3:1. Nach dem Halbfinale kommen die Conference Finals, danach geht es gegen den Sieger der Western Conference um die Meisterschaft in der NBA. Die Finals beginnen Anfang Juni. (dpa/jW)