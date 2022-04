Bewegung statt Bewaffnung

sepp spiegl/imago images Wie viele Sportmöglichkeiten hätte man hier schaffen können? Die frühere Neckermann-Hauptverwaltung in Frankfurt am Main

Rund 250 Meter lang und über 60 Meter in der Breite misst das frühere Neckermann-Versandhaus im Osten von Frankfurt am Main. Zehn Jahre lang verfiel das Areal, nun soll es zu einem Digitalpark umgebaut werden. Wie viele Sportmöglichkeiten hätte man hier schaffen können? Wie viele solcher Ruinen verunzieren deutsche Innenstädte? In wie vielen davon wären für die insgesamt 100 Milliarden Euro, wie sie Kanzler Olaf Scholz als Sondervermögen für die Bundeswehr bereitzustellen gedenkt, lebendige »Häuser für sportliche Bewegung« zu machen? Was gäbe es Besseres für die Bevölkerung als einladende Sportstätten und attraktive, erschwingliche sportliche Angebote überall für jedermann? Das wäre doch mal ein Denkansatz für die politische Debatte zum Haushaltsgesetz 2022, dessen Verabschiedung im Bundestag noch aussteht.

Nach der ersten Lesung des aktuellen Etatentwurfs scheinen sich Mehrheiten für die 100-Milliarden-Aufrüstung anzudeuten, gegen die – was wenig beachtet wird – umgehend rund 600 Prominente und Politiker, darunter auch Mitglieder der Ampelkoalitionsparteien, in einem offenen Brief mit dem Hinweis protestierten, die Militärausgaben der 30 NATO-Staaten überträfen schon jetzt die russischen Rüstungsausgaben um das Zwanzigfache. Entsprechend hinterfragen die Unterzeichner den Sinn einer gigantischen Neubewaffnung und vermochten für diese kritische Lesart schon in den ersten Tagen mehr als 10.000 Unterschriften einzusammeln. Mehr Frieden und Sicherheit solle mit den »Sondermilliarden« gewährleistet werden, halten seine Befürworter entgegen. Ihnen wäre sofort beizupflichten, kämen die Summen dem inneren Frieden zugute.

Lieber paradiesische Verhältnisse im Jedermannssport finanzieren statt Zusatzmilliarden für Hochrüstung. Für die Sanierung, Modernisierung und den Neubau von Sportstätten gibt es seit Jahren nicht genügend, es fehlen inzwischen rund 31 Milliarden Euro. Freilich wäre es angesichts der begrenzten Kapazitäten bei Architekten, Planern, im Baugewerbe und bei der Materialbeschaffung naiv zu erwarten, dieser gewaltige Ausstand könne mit viel Geld in Windeseile behoben werden. Doch die Zusage der Politik, regelmäßig, jährlich und längerfristig einen Milliardenbetrag in sportliche Infrastruktur zu stecken, wie es der Deutsche Städtetag und der organisierte Sport anmahnen, wäre ein vielversprechender Anfang und ein Signal aus der Regierungszentrale: Wir haben verstanden, wir begreifen die Bedeutung des Sports.

Ein Bruchteil der 100 Milliarden wäre ausreichend, um dem »kleinen Sport« zwischen Zugspitze und Schleswig an der dänischen Grenze auf die Beine zu helfen. Die offiziell rund 27 Millionen in Sportvereinen organisierten und etwa acht Millionen im Sport ehrenamtlich tätigen Menschen samt deren Familien sowie die ungezählten Aktiven – ob auf Waldwegen laufend, an Flussufern angelnd, in Seen schwimmend oder in Gleitschirmen fliegend – hätten diese Wertschätzung allemal verdient.

Die größte Bürgerbewegung in der Bundesrepublik derart zu würdigen wäre zugleich eine strategische Investition in die Stabilität und Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft, die zunehmend bröckelt und deren innerer Frieden mehr denn je bedroht scheint. Der Sport steht für die soziale Teilhabe jedes einzelnen, wirkt gesundheitserhaltend und integrierend. Sport bringt verschiedene Alters-, Berufs- und Einkommensgruppen einander nahe, die ansonsten immer weiter auseinanderzudriften drohen, wie der gegenwärtige Kampf um bezahlbare Lebensmittel und eben solche Gas-, Strom- und Tankrechnungen gerade illustriert. Garantiert wären in einem nationalen »Sondervermögen Sport« die Milliarden weit besser aufgehoben als in neuen Waffensystemen.