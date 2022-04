Polizei im Einsatz

Magdeburg. Mit einem Wasserwerfereinsatz hat die Polizei in Magdeburg eine Feier von etwa 500 Fußballfans beendet, die am Sonntag den Zweitligaaufstieg des 1. FC Magdeburg gefeiert haben. Nachdem auf dem Hasselbachplatz in der Nähe des Bahnhofs wiederholt Feuerwerkskörper gezündet worden seien, habe man sich entschieden, den Wasserwerfer einzusetzen, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Die Fanhilfe Magdeburg kritisierte am Montag das Vorgehen. »Während die Polizei am Stadion auf Zurückhaltung und Deeskalation gesetzt hat, wurden Fans an verschiedenen Orten im Stadtgebiet mit einem martialischen Polizeiaufgebot drangsaliert. Mit Wasserwerfern und Hundertschaften wurden am Hasselbachplatz selbst die Fans, die in den lokalen Kneipen feierten, verdrängt und mit Platzverweisen überzogen«, hieß es in einer Stellungnahme. (dpa/jW)