Thiago oder nix

Paul Greenwood/Shutterstock/IMAGO Die Reds im Rausch: Thiago Alcántara (M.), Luis Diaz und Jordan Henderson feiern den Derbysieg des FC Liverpool gegen Everton

Im Gegensatz zur deutschen Bundesliga ist der Titelkampf in der englischen Premier League noch nicht entschieden. Fünf Spieltage vor Schluss führt dort Manchester City die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung auf den FC Liverpool an.

Das Team von Jürgen Klopp ist aktuell in Topform und hat zwölf der letzten 13 Ligaspiele gewonnen. Am letzten Sonntag setzte sich Liverpool in einem umkämpften Derby gegen den Stadtrivalen FC Everton mit 2:0 durch. Nach dem Gewinn des Ligapokals Ende Februar, dem Finaleinzug im FA-Cup sowie der Qualifikation für das Halbfinale der Champions League haben die »Reds« somit weiterhin die historische Chance, vier Titel in einer Saison zu holen.

Liverpool gewinnt und gewinnt und gewinnt in diesen entscheidenden Wochen der Saison. Einen großen Anteil am aktuellen Lauf hat ein Spieler, den so mancher im letzten Jahr noch als Fehleinkauf abgestempelt hatte – Thiago Alcántara.

Der 31jährige Mittelfeldspieler wechselte im September 2020 für geschätzte 22 Millionen Euro vom FC Bayern an die Anfield Road. Wenn ein Spieler die Bayern verlässt, dann war das normalerweise auch so gewollt. Nicht so bei Thiago, den hätte der deutsche Rekordmeister gerne behalten. »Er ist ein außergewöhnlicher Spieler, der der Mannschaft viel gegeben hat«, kommentierte der damalige Bayern-Trainer Hansi Flick den Abgang des Spaniers und sandte gleichzeitig noch eine Gratulation an den Kollegen Klopp: »Ich kann Kloppo nur gratulieren. Er bekommt einen Topspieler und einen super Menschen.«

Ob Thiago ein super Mensch ist, lässt sich nicht so einfach überprüfen, ist es doch meist recht ruhig um ihn. Dass er aber ein außergewöhnlicher Spieler ist, sieht wohl jeder, der zumindest ein bisschen etwas mit Fußball anfangen kann. Kurz nach seinem Wechsel zum FC Liverpool schrieb die Süddeutsche Zeitung, Thiago habe 235 Spiele für die Münchner absolviert und in 235 davon die meisten Pässe gespielt. Das allein ist noch kein Qualitätsmerkmal, könnten doch auch jede Menge Fehlpässe darunter sein. Diese jedoch hat Tiago zumeist nicht im Repertoire.

Im Spiel gegen Everton kamen laut Statistikportal Whoscored 98 Prozent seiner Pässe an. Thiago ist ein Ballverteiler auf Weltklasseniveau, den wohl jede Mannschaft auf diesem Planeten gerne in den eigenen Reihen hätte.

Hinzu kommt, dass es für den Gegner praktisch unmöglich ist, Thiago vom Ball zu trennen. Pressingresistenz wird diese Eigenschaft im modernen Fußball genannt. Diese Kombination aus Ball- und Passsicherheit macht Thiago zu einem Fixpunkt im Spiel von Liverpool, daher ist er auch in der Statistik der Ballkontakte meist ganz vorne dabei.

Ausgebildet wurde Thiago Alcántara do Nascimento – wie könnte es bei diesem Profil anders sein – beim FC Barcelona. Dort debütierte er 2009 unter Pep Guardiola in der ersten Mannschaft. Guardiola holte Thiago später dann zum FC Bayern. Mit dem mittlerweile berühmten Ausspruch »Thiago oder nix« machte er seine Forderung an die Bayern-Bosse 2013 ziemlich deutlich.

Thiago, dessen Bruder Rafinha ebenfalls Profi ist und dessen Vater Mazinho 1994 mit Brasilien Weltmeister wurde, gewann sowohl mit Barcelona als auch mit dem FC Bayern die Champions League und holte etliche andere Titel.

Wo Thiago ist, ist zumeist auch Erfolg. Aufgrund von Verletzungen und einer Coronaerkrankung lief das erste Jahr in Liverpool für ihn jedoch nicht wie gewünscht. Die englische Presse und so mancher Experte legten sich daher früh fest: Thiagos Spielweise passt einfach nicht zum FC Liverpool.

»Leute haben daran gezweifelt, ob er zu unserem Spielstil passt? Gott sei dank treffen diese Leute bei uns nicht die Entscheidungen«, gab Trainer Klopp vor dem Spiel gegen Everton an die Kritiker zurück. Thiago hat mit seinen Fähigkeiten, so scheint es, das Spiel von Liverpool nochmals auf ein anderes Level gehoben. Mittlerweile würde daher wohl auch Jürgen Klopp sagen: »Thiago oder nix.«