Nachschlag: Männlein im Wald

Reuters Photographer/REUTERS In diesem Häuschen versteckte sich der berüchtigte Unabomber. Auf Sky hat er einen Nachahmer in der Einsamkeit der Alpen gefunden

Ein junger Mann sitzt in einer Hütte mitten im Wald irgendwo in den Bergen zwischen Österreich und Deutschland und plant Morde. Er führt sie auch aus. Darum geht es in dem Achtteiler »Der Pass«. Aus den Botschaften des Serienmörders wird klar, dass das alles irgendwie mit Zivilisationskritik zu tun haben muss. Fassen können die beiden Ermittler aus der BRD und aus Österreich ihn aber nicht, er versteckt sich schließlich im Wald. Das erinnert an den »Unabomber« Theodore Kaczynski. Der begann 1978 aus seiner Hütte im US-Bundesstaat Montana Paketbomben zu verschicken und konnte bis 1995 nicht gefasst werden. So lange dauert es hier nicht, es soll schließlich nicht fad werden. Natürlich gibt es Schnee und Bergwipfel mit vielen deutsch-österreichischen Bäumen in schummrigem Licht, alles mit Drohnen gefilmt. Und selbstverständlich reißen sich die Ermittler aus der BRD und aus Österreich am Ende am Riemen und können die kulturellen Abgründe, die sich zwischen ihnen auftun, überwinden. (mik)