Hör rein zum 1. Mai!

Klaus Rose/imago images Auch wieder modern: Hochwasserhosen bei der 1.-Mai-Demonstration des DGB 1964

Der Arbeiterkampftag auf dem Marktplatz einer Kleinstadt. Es ist kalt und nieselt, die Bratwürste sind verkohlt, das Bier schmeckt schal, und die Kapelle spielt falsch. Ein Kundgebungsteilnehmer, Paketbote, winkt dem Gläserspüler am Bierstand zu und ruft: »Peter, wie geht’s dir?« – »Bescheiden, wie immer«, antwortet der. »Kennen wir uns?« – »Klar, von der Dreherlehre, ich bin’s, Tobi.« – »Natürlich! Der Tobi, na sache mal! Woran hast du mich erkannt, nach über dreißig Jahren?« – »An deiner alten Jacke, Peter, an der Jacke …«

Anlässlich des Feiertages haben wir für diese Radiokolumne spannende Geschichten ausgesucht, die vom Leben der Malocher in der doppelt freien Marktwirtschaft erzählen. Früher wie heute: Am Mittwoch läuft bei NDR Kultur ein Originaltonhörspiel aus dem Jahr 1975. In »Tag der Verkäuferinnen« berichten die Mitarbeiterinnen eines westdeutschen Kaufhauses von ihrem Job – und der Chor des Norddeutschen Rundfunks singt dazu Auszüge aus der »Warenhausbetriebsordnung« (20.03 Uhr). Wie es dem Kraftfahrer Fred in der BRD der siebziger Jahre erging, als er, weil arbeitsunfähig, gefeuert wurde, dokumentiert Karl-Heinz Schmidt-Lauzemis im »Feature: Ich wurde immer kleiner« (HR/RIAS Berlin 1978, Sa., 18.05 Uhr, DLF Kultur). Er fängt an zu saufen, die Frau pumpt bei Verwandten und Freunden, die Kinder leihen sich Geld von Schulkameraden, und als die nichts mehr geben, klauen sie im Supermarkt. Für das jugendliche Publikum stellt die »Kakadu«-Redaktion am Sonntag morgen die Frage »Wann ist man arm?« (7.30 Uhr, DLF Kultur). Etwa 2,7 Millionen Kinder in diesem Land können sie beantworten. So wie der Protagonist im Hörspiel »Alter Ego«. Er verliert Job und WG-Zimmer, das Geld geht aus, dann wird es wunderlich. Kein Wunder, das Stück stammt aus der Feder des frischgebackenen Göttinger Elchgeweihträgers Eugen Egner (WDR 2019, So., 19.04 Uhr, WDR 3).

Sonst noch in den nächsten Tagen im Radio: Bremen 2 überträgt am Freitag und Samstag in einer Sondersendung von der Messe »Jazzahead 2022« Interviews, Porträts und Konzertmitschnitte (Fr., 21 Uhr und Sa., 22 Uhr). RBB Kultur und das Literarische Colloquium Berlin prüfen in »Weiterlesen« den »Bücherfrühling 2022« anhand der Neuerscheinungen unter anderem von Monika Helfer, Katerina Poladjan, Julia Schoch und Senthuran Varatharajah (Sa., 17 Uhr). Für den Samstag abend schlagen wir Mozarts »Don Giovanni« vor, aufgezeichnet im Dezember in der Staatsoper Wien unter Leitung von Philippe Jordan, in der Titelrolle Kyle Ketelsen (»Opernbühne«, 20.04 Uhr, HR 2 Kultur). Zu seinem anstehenden 80. Geburtstag lässt Ö 1 in der Reihe »Gedanken« Gerhard Polt ausführlich zu Wort kommen, und der verspricht: »Ich resigniere, aber vital« (So., 9.05 Uhr). Der Unruhestifter ist auch vertreten im zweiten Teil der Sendung »Das offene Buch ›Zletzschd‹. Dialekt von Polt bis Walser« in den »Radiotexten«. Außer dem Bayern Polt lesen in dieser Folge der Nürnberger Fitzgerald Kusz und die Oberfränkin Kerstin Specht (So., 14.30 Uhr, Bayern 2). Den Walser haben wir im ersten Teil vorige Woche – nicht – verpasst. Zurück zum 1. Mai: »Besser als eine Psychoanalyse wäre die Revolution«, zitiert Helmut Böttiger in seinem Porträt Peter Weiss (»Die Ästhetik des Widerstands«), eine Aussage, die eine hübsche Kundgebungslosung hergäbe (Deutschlandradio Kultur 2016, So., 22.03 Uhr, DLF Kultur). In diesem Sinne wünscht die Radiokolumne für die Feierlichkeiten am Sonntag herrliches Wetter, frisches Bier und laute Musik!