Lernen, lernen, lernen

Der älteste Mensch der Welt, die Japanerin Kane Tanaka, ist im Alter von 119 Jahren gestorben. Wie die Lokalregierung ihrer Heimatstadt Fukuoka am Montag bekanntgab, starb Tanaka bereits am 19. April. Sie war am 2. Januar 1903 geboren worden und heiratete 1922. Tanaka betrieb zunächst ein Geschäft für Nudeln, dann eines für Reiskuchen. Auf die Frage nach dem Geheimnis für ihr langes Leben nannte sie »den Verzehr leckeren Essens und Lernen«.(dpa/jW)