Koloniale Kontinuitäten

Ton Koene/imago images Berge, soweit das Auge reicht: Blick auf Sulaimanija

Trotz des islamischen Fastenmonats Ramadan ist der Basar der Stadt Sulaimanija in der Autonomen Region Kurdistan im Irak (KRG) belebt. Neben Bekleidungsgeschäften mit gefälschten Markenklamotten finden sich hier duftende Süßigkeitenläden, Teestuben und Auslagen mit allerhand Elektrogeräten. Als Hussein Soran (Name redaktionell geändert), ein Journalist aus der an die Türkei grenzenden Zap-Region, an einem Gemüsestand vorbeikommt, erklärt er: »Dieses Gemüse kommt aus der Türkei«, und zeigt auf die überreifen roten Tomaten. Lokal angebautes Obst und Gemüse werde immer weniger. »Das liegt an der bewussten Zerstörung der kurdischen Dorfstrukturen.« Dadurch zögen die Menschen in die schnell wachsenden Städte und versuchten sich dort über Wasser zu halten, die Agrarproduktion in den Dörfern gehe schließlich zurück. »Die Demokratische Partei Kurdistans (KDP) öffnet dem türkischen Kapital die Tür, Südkurdistan ist ein milliardenschwerer Absatzmarkt für die schwächelnde türkische Wirtschaft«, sagt Soran resigniert mit Blick auf die in der Regionalregierung dominante konservative Partei, die mit Masrur und Nechirvan Barsani den Premierminister sowie den Präsidenten stellt.

Pausenlos Drohnen

Hussein Soran macht auf einer Holzbank in der Sonne vor dem ehemaligen Sitz des britischen Gouverneurs halt. Nach Zusammenbruch des Osmanischen Reiches dauerte die unter einem Mandat des Völkerbundes laufende britische Kolonialherrschaft über den Irak offiziell von 1920 bis 1932. Soran zeigt mit dem Finger um sich: »Das ist ein wichtiger Ort, hier hat die jüngere kurdische Befreiungsbewegung begonnen.« Vor knapp 100 Jahren, am 10. Oktober 1922, rief Mahmud Barsandschi an diesem Ort das Königreich Kurdistan aus. Die Briten erkannten dies jedoch nicht an. Die Royal Air Force bombardierte Sulaimanija mehrfach aus der Luft, auch Giftgas kam zum Einsatz. Ein Großteil der Bevölkerung musste fliehen. Im Juli 1924 wurde die Stadt von den Briten zurückerobert, Barsandschi seiner Ämter enthoben und das Gebiet dem Irak zugeordnet. »Diese Geschichte zeigt die Kontinuität des Kolonialismus, damals wie heute finden Luftangriffe gegen die kurdische Bevölkerung statt«, sagt Soran. In der Region, in der er lebt, habe es seit dem 17. April Dutzende Bombardements durch die Türkei gegeben, viele Menschen hätten in den vergangenen Tagen ihre Dörfer verlassen müssen. Ein Teil fliehe in die Städte, ein anderer Teil verlasse Kurdistan. Allein letztes Jahr seien mehr als 60.000 Menschen aus der KRG geflohen.

Laut der Gemeinschaft der Gesellschaften Kurdistans (KCK) – einer Dachorganisation aus der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und ihren Schwesterverbänden in den verschiedenen Teilen Kurdistans – führt die türkische Regierung seit dem 14. April wieder Krieg. Seitdem würden pausenlos Drohnen über den südkurdischen Regionen Zap und Awaschin fliegen, am 17. April habe es Versuche gegeben, türkische Bodentruppen mit Helikoptern abzusetzen. Dies sei von der Guerilla der PKK verhindert worden, erklärt der Journalist.

Der Pressesprecher der KCK, Zagros Hiwa, sagte am Sonnabend gegenüber jW, dass intensive Luft- und Bodenangriffe auf die Regionen Zap und Awaschin stattfänden. »Der türkische Präsident (Recep Tayyip) Erdogan betrachtet diese Zonen als die Haupthindernisse für seine neoosmanischen Ambitionen, die Kontrolle über Mossul sowie Kirkuk zu gewinnen«, so Hiwa. Vor allem die Provinz Kirkuk ist für ihre großen Ölfelder bekannt. Die »Freiheitsguerilla Kurdistans« leiste gegen diese Angriffe erbitterten Widerstand, erklärt Hiwa und führt aus, dass bislang »234 Angehörige der Invasionsarmee getötet und mehr als 50 verwundet« worden seien. Sieben seiner Kameraden seien gefallen, als sie ihr Leben der Verteidigung des kurdischen Volkes in Südkurdistan geopfert hätten. 30 Dörfer hätten während der jüngsten Angriffe evakuiert werden müssen. Zudem seien 34 Zivilisten getötet sowie Dutzende weitere verletzt und Tausende Hektar Wald und Ackerland vernichtet worden.

Backgammon oder Domino

Seine Angaben lassen sich nicht überprüfen. Im jW-Gespräch erklärt Hiwa die Unterschiede der jüngsten Angriffe zu vorangegangenen Konflikten. Die bisherigen Angriffe seien eine Art Militäroperation gewesen, die zeitlich und örtlich begrenzt war. Diesmal führe Erdogan einen Krieg mit hochentwickelten Waffen und Munition, um in diese Gebiete einzudringen und dort dauerhaft zu bleiben, ähnlich wie bei der türkischen Invasion auf Zypern 1974. Die KDP und die Barsani-Familie, die diese anführt, kollaborierten mit der Türkei. Die türkischen Hubschrauber nutzten die von der KDP kontrollierten Regionen, um Guerillagebiete anzugreifen und dort Soldaten zu stationieren.

Soran hat Lust auf einen Tee und betritt den Innenraum eines Cafés am Basar. Männer jeden Alters sitzen an den niedrigen Holztischen, trinken Tee, rauchen und spielen Backgammon oder Domino. Die Luft ist dick vom Zigarettenqualm, die Spielsteine klackern laut. »Dieses Café zeigt den Charakter unseres Freiheitskampfes«, erzählt er. An den mit Steinen verkleideten Wänden des Cafés hängen Hunderte Fotos von kurdischen Widerstandskämpfern. Einige sind alt und vergilbt, andere neu und glänzend. Manche der abgebildeten Personen tragen den traditionellen Turban auf dem Kopf, andere sind elegant im Anzug gekleidet, wieder andere in militärischer Kleidung.

Chemische Waffen

»Internationale Öffentlichkeit ist gefährlich für die Machtbestrebungen der irakischen Regierung«, sagt er und nippt an seinem Tee. »Pressearbeit ist hier sehr gefährlich. Viele lokale Journalistinnen und Journalisten mussten fliehen.« Aber nicht nur kurdische Medienschaffende sind Repressionen ausgesetzt, auch zwei Journalisten mit europäischem Pass wurden vergangenen Mittwoch vom irakischen Militär in der Sengal-Region (arabisch: Sindschar) festgenommen. Die deutsche Staatsbürgerin Marlene F. und der slowenische Staatsbürger Matej K., die seit mehreren Monaten für ein Filmprojekt recherchierten, seien mittlerweile in die irakische Hauptstadt Bagdad überstellt worden.

Besonders heftig sind die türkischen Angriffe in Sengal. Dort leben viele Jesidinnen und Jesiden, Angehörige einer Glaubensgemeinschaft, an der die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) 2014 einen Genozid verübt hat. Parallel zu der Invasion der türkischen Armee kommt es dort seit vergangener Woche zu Auseinandersetzungen zwischen jesidischen Selbstverteidigungskräften und der irakischen Armee. In ihrer Pressemitteilung von Sonnabend weist die KCK auf den Zusammenhang zwischen den Angriffen der Türkei und den jüngsten Spannungen im Sengal hin. Diese Provokationen seitens der irakischen Armee seien unverständlich, denn das System der autonomen Verwaltung der Jesiden stehe mit dem föderalistischen Prinzip der irakischen Verfassung im Einklang. Während der irakische Staat im Dialog mit den Jesiden steht, sollte er von der Anwendung von Waffen und Gewalt absehen, hieß es.

»Der Umfang an islamistischen Söldnern, den die NATO jetzt erlaubt, hat sich stark erhöht«, erklärt Soran. Das Kriegsbündnis mache sich zum Handlanger der neoosmanischen Phantasien Ankaras. Die Volkverteidigungskräfte (HPG) – so der offizielle Name der Guerilla – berichteten in den vergangenen Tagen über türkische Chemiewaffeneinsätze in Südkurdistan. Den Einsatz der verbotenen chemischen Kampfstoffe führen die Verteidigungskräfte auf den ausbleibenden Erfolg der türkischen Invasion zurück. Der kurdische Europadachverband KCDK-E erklärte: »Angesichts seiner Niederlagen und des Widerstands greift der türkische Staat zu chemischen Waffen, einer Methode des schmutzigen Kriegs. Wie bereits im vergangenen Jahr soll die Verteidigung Kurdistans auf diese Weise gebrochen werden.« Soran bestätigt die Angaben durch die Aussagen seiner Quellen vor Ort. Er bestellt einen zweiten Tee und betrachtet, wie die Männer am Nachbartisch mit flinken Händen die Dominosteine mischen, bevor er zurückgeht, in das umkämpfte Gebiet.

Am Montag morgen berichtet er in einer E-Mail an junge Welt, dass die schweren Kämpfe und ununterbrochenen Luftangriffe in den Gebieten Zap und Awaschin andauerten. Seit Sonntag abend gebe es Berichte über den starken Einsatz von Chemiewaffen durch die türkische Armee gegen Guerillastellungen in Zap.