EU sanktioniert zwei Geschäftsleute wegen Krim-Angliederung

Ramil Sitdikov/Pool Sputnik Feier zum achten Jahrestag des Referendums über den Status der Krim (Moskau, 18.3.2022)

Brüssel. Die EU hat zwei Menschen in Zusammenhang mit der Angliederung der Krim-Halbinsel an Russland im Jahr 2014 sanktioniert. Es handele sich um zwei Geschäftsleute, die daran beteiligt gewesen seien, die Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine bedroht oder untergraben zu haben, hieß es in einer Mitteilung der EU-Länder am Donnerstag. Sie hätten von der »rechtswidrigen Annexion« der Schwarzmeerinsel profitiert und dazu beigetragen, die Ostukraine zu destabilisieren. Die EU erkennt die Krim nicht als russisches Territorium an. Der Ukrainer Serhij Witalijowytsch Kurtschenko hat den Angaben zufolge die Kontrolle über mehrere große Metall-, Chemie- und Energieanlagen in der Ostukraine übernommen, ihm gehört demnach auch das größte Erdöldepot auf der Krim-Halbinsel. Der Russe Jewgeni Wiktorowitsch Prigoschin ist der Mitteilung zufolge der inoffizielle Chef der Söldner-Gruppe Wagner und ein Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putins. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und frühere aus Sicht der EU gegen die Ukraine gerichtete Aktivitäten Russlands hat die EU nun insgesamt 1.093 Menschen und 90 Organisationen sanktioniert. Ihre Vermögen wurden eingefroren und sie dürfen nicht mehr in oder durch die EU reisen. (dpa/jW)