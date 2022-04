Lach doch mal

Dortmund/Fürth. Die Fußballbundesliga der Herren bleibt so spannend, wie Fröschen beim Laichen zuzuschauen. Am Samstag kam es zu zwei Vorentscheidungen: Nach einem ungefährdeten 3:1-Heimsieg gegen die »Rivalen« aus Dortmund ist der FC Bayern München zum zehnten Mal in Folge Meister. Derweil ist Aufsteiger Greuther Fürth nach einem krachenden 1:4 gegen die Gäste von Bayer Leverkusen erwartungsgemäß abgestiegen. Es bleiben aufregende Fragen wie: Schafft es der SC Freiburg in die Champions League? Was zwitschern sie im Kölner Keller? Wie schmeckt Anthony Modestes Kaffee? Und wird Bo Svensson jemals wieder lachen? Wir bleiben dran. (jW)