Neue Goldgräberstimmung

Christian Thiel/IMAGO Auch bei Tesla läuft das Band (Grünheide, 20.3.2022)

Nach zwei Jahren Coronakrise haben viele Menschen den Überblick über die wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen in deren Folge verloren. Mehrere Autoren, darunter Franz Garnreiter, Roland Charles Pauli und Jan Pehrke, haben nun für das Münchner Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung (ISW) Daten, Analysen und Auswertungen zusammengetragen, um dabei zu helfen, den Blick für wesentliche Entwicklungen, Debatten und Probleme zu schärfen.

Garnreiter beschäftigt sich mit der Frage, ob der technische Fortschritt dazu führt, dass Autos »stetig besser« oder »immer noch unsinniger« werden: »Die Realität zeigt, dass der Autowahn sich – ungeachtet aller Umweltbeteuerungen – sogar noch verschlimmert, dass er immer schneller immer noch mehr Ressourcen auffrisst und immer schneller immer noch mehr Müll hinterlässt.«

Pauli nimmt das Feld der Zentralbanken, Banken und Finanzmärkte in den Blick. Er betont, dass die Finanzierung der Coronalasten auch 2021 weitgehend von der Zentralbank übernommen wurde. Die über die Zentralbank beschafften Geldmittel seien »schuldentechnisch unbedenklich«, denn es gebe keine ökonomische Notwendigkeit, Zentralbankfinanzierungen zu tilgen: »Dementsprechend sind alle Versuche zurückzuweisen, nach 2022 wieder zur ›Schuldenbremse‹ zurückzukehren.« Im Koalitionsvertrag der Ampelparteien sei das aber vorgezeichnet. In den kommenden Jahren werde es einmal mehr darum gehen, eine neue Runde des Schuldenabbaus, die zum Totsparen öffentlicher Infrastruktur führt, zu verhindern. Pauli weist zudem darauf hin, dass an den Finanzmärkten eine wachsende Unsicherheit bestehe: »Zunehmende Widersprüche zwischen der Produktionssphäre, der Geldpolitik und den Finanzmärkten beinhalten Crash-Potential.«

Pehrke schreibt über »Big Pharma im Geschäftsjahr 2021«. Nicht weniger als ein Viertel des ausgewiesenen Wirtschaftswachstums der Bundesrepublik von 2,7 Prozent sei auf das Konto von Biontech gegangen. Die Umsatzrendite des Unternehmens lag bei »sagenhaften 74 Prozent«: »Weltweit schafften nur vier Konzerne mehr.« Im Pharmabereich habe sich Biontech beim Umsatz noch vor Bayer plazieren können. Das Mainzer Unternehmen könne sich zusammen mit anderen Impfstoffanbietern darüber hinaus über »staatliche Abnahmegarantien, eine Haftungsbefreiung und schnellere Zulassungsverfahren freuen«. Die großen »Pillenkonzerne« wie Bayer hatten, so Pehrke, das Impfstoffgeschäft zuvor weitgehend aufgegeben, weil es »kaum Aussicht auf verlässliche Renditen« geboten habe. Die Grundlagenforschung hierzu sei bereits vor Jahrzehnten aufgegeben worden. Nun jedoch habe die mRNA-Technologie bei der Industrie eine »Goldgräberstimmung« ausgelöst – vor allem hinsichtlich der Anwendung gegen Krebs. (jW)