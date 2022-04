Nicht nur Abenteurer

United Archives International/imago Prägende politische Figur im Polen der Zwischenkriegszeit: Jozef Pilsudski

Die für deutsche Leser zugängliche neuere Literatur zur polnischen Geschichte im 20. Jahrhundert ist nicht besonders umfangreich und oft auch nicht gut. Die soeben erschienene Arbeit von Holger Michael über die polnische Außenpolitik zwischen den Weltkriegen darf man aus zwei Gründen einen seltenen Glücksfall nennen: Sie ist die erste geschlossene und umfangreiche Darstellung dieses wichtigen Aspekts polnischer Zeitgeschichte in deutscher Sprache – und sie ist, was bei diesem Thema alles andere als selbstverständlich ist, aus einer linken, kritischen Perspektive geschrieben, die sowohl deutsche als auch polnische nationalistische Geschichtslegenden zurückweist.

Beachtenswert ist zudem, dass sich hier ein vor drei Jahrzehnten aus dem Wissenschaftsbetrieb gedrängter Historiker mit einer ambitionierten Arbeit zurückmeldet. Michael war von 1986 an wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich Osteuropa beim Institut für Allgemeine Geschichte der Akademie der Wissenschaften der DDR. Die Abwicklung der Akademie beendete seine wissenschaftliche Laufbahn. Seither war er laut Verlag vor allem als Lehrer tätig.

In dem zugänglich geschriebenen Buch, das auf einen größeren Anmerkungsapparat verzichtet, spannt Michael den Bogen von der Entstehung des »neuen Staates ohne Grenzen« im Winter 1918/19 bis zum Jahr 1939, als Polen sich weigerte, den territorialen Forderungen aus Berlin nachzugeben, gleichzeitig aber auch alles dafür tat, dass kein Bündnis zwischen London, Paris, Warschau und Moskau gegen Nazideutschland zustande kam. Mit der polnischen Ablehnung der Entsendung von sowjetischen Soldaten auf polnisches Territorium waren im Sommer 1939 »die Verhandlungen gescheitert«.

Michael verurteilt indes nicht, sondern bemüht sich um eine differenzierte Sicht auf die polnische Außenpolitik. Er spricht sogar von »Anerkennung«. Für ihn sind Faktoren wie Klassenbeschränktheit, »blinder Antikommunismus«, Borniertheit und die Überschätzung der eigenen Kräfte durch die verantwortliche politische Klasse zwar relevant, aber nicht ausreichend für eine plausible Erklärung der Katastrophe. Er betont, dass die polnischen Außenpolitiker keine Abenteurer waren, sondern gebildete und kompetente Menschen, die der 1918 unter oftmals auch persönlichem Einsatz erkämpften Unabhängigkeit verpflichtet waren.

Während heute die polnische Rechte die Außenpolitik der Zwischenkriegszeit als »unabhängig« glorifiziere, seien Politiker wie Jozef Pilsudski weit davon entfernt gewesen, die Lage Polens zu bejubeln. Michael betont, dass Polen 1939 vor allem im Vertrauen auf den »Westen« die angebotene Hilfe der Sowjetunion abgelehnt habe. London und Paris aber hätten das Land »hintergangen und verraten«. Polen hingegen habe bis 1939 »keinen der mit ihm abgeschlossenen Verträge unterlaufen«. Und es habe dadurch, dass es den Kampf aufgenommen habe, die Westmächte gezwungen, »in den Krieg zu ziehen«.

Die teilweise hochkomplexen Probleme der polnischen Außenpolitik nach 1918 und die schlechten Beziehungen zu fast allen Nachbarstaaten werden in sachlich abgegrenzten Kapiteln problematisiert. Hier finden sich auch viele aufschlussreiche Exkurse, etwa zur polnischen Innenpolitik oder zum ukrainischen Nationalismus, über den Michael schreibt: »Der ukrainische Nationalismus basierte auf einem Antisemitismus, der sich in seiner Kompromisslosigkeit, Härte und Grausamkeit nur mit dem der deutschen Faschisten vergleichen lässt.«

Zum Ende hin macht Michael noch einige Bemerkungen zur Politik der polnischen Exilregierung in London, die die Westverschiebung der sowjetischen Grenze, also den Verlust der 1921 annektierten Gebiete mit eindeutiger ukrainischer bzw. belarussischer Bevölkerungsmehrheit, zu keinem Zeitpunkt akzeptierte – auch dann noch nicht, als Großbritannien und die USA das bereits getan hatten. Das war kurzsichtig: Die Exilregierung habe sich so bis zum Sommer 1945 eigenhändig um die Möglichkeit gebracht, »Einfluss auf die Gestaltung der unmittelbaren Nachkriegsordnung« zu nehmen.

Erst dadurch, so Michael, habe die polnische Linke den überwiegenden Einfluss erhalten. Diese Linke habe unter Führung der Kommunisten in Kooperation mit der UdSSR dafür gesorgt, dass der polnische Nationalstaat erstmals ein geschlossenes polnisches Siedlungsgebiet mit »fast nur noch natürlichen Grenzen« umfasste. Im Polen von heute werde diese Phase polnischer Geschichte diskreditiert, die Zwischenkriegszeit dagegen »selektiv glorifiziert«.

Noch immer, schreibt Michael an anderer Stelle, sei der »Kampf um die östlichen Grenzen« in Polen Gegenstand lebhafter Diskussionen und Legendenbildungen. Er spricht die Hoffnung aus, dass die führenden Politiker in Warschau ihre Vorbilder nicht mehr »in der labilen Sicherheitslage der Zwischenkriegszeit suchen«. Die Aussichten dafür dürften in den vergangenen Wochen deutlich geringer geworden sein.

Dass der Verlag auf ein Sach- und Personenregister verzichtet hat, ist ärgerlich, weil diesem Buch auch die Aufmerksamkeit von Lesern zu wünschen ist, denen die Zeit dafür fehlt, es von der ersten bis zur letzten Seite zu lesen.