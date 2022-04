»Die Absage heizt die Russophobie weiter an«

U.S. National Archives/via REUTERS Historisches Zusammentreffen: US-Soldat William Robertson (l.) und Rotarmist Alexander Silwaschko (Torgau, 25.4.1945)

Am 25. April 1945 reichten sich US-amerikanische und sowjetische Soldaten auf den Trümmern der Elbbrücke im sächsischen Torgau die Hände. Nun hat die Stadt die Gedenkfeier zum 77. Jahrestag mit Verweis auf den Krieg in der Ukraine abgesagt. Wie werten Sie das?

Die Begegnung bei Torgau war ein Symbol für die Befreiung Deutschlands und der Völker Europas vom Faschismus, an der die Rote Armee entscheidenden Anteil hatte. Die Gedenkfeier abzusagen, weil ein militärischer Konflikt in der Ukraine ausgebrochen ist – das darf nicht sein. Der aktuelle Krieg ändert doch nichts am Verdienst von damals, der Niederringung des deutschen Faschismus. Ich verweise auf den Brief, den Veteranen des »Großen Vaterländischen Kriegs« Anfang März an die deutsche Regierung und das deutsche Volk gerichtet haben. Wenn man vor diesem Hintergrund sieht, dass Leute wie der Grünen-Politiker Anton Hofreiter die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine fordern – da reicht Fremdschämen schon nicht mehr, da ist eigentlich nur noch Verzweiflung angebracht.

Ist die Absage der Gedenkfeier durch Oberbürgermeisterin Romina Barth von der CDU eine Kapitulation vor der allgemeinen russophoben Hetze?

Das ist keine Kapitulation, sondern heizt im Gegenteil die Russophobie weiter an. Die ist bei der CDU, so etwas macht die nicht ohne Grund. Zudem ist die Absage bereits der zweite Schritt. Die Geschichtsverfälschung wurde in Torgau vor längerer Zeit eingeleitet. Beim Fahnenmonument auf der Ostseite der Elbe hingen früher die sowjetische Fahne, die der UNO und die der USA. Nach dem Anschluss der DDR und dem Ende der Sowjetunion wurde dafür gesorgt, dass die sowjetische abgenommen wurde – an ihrer Stelle die russische Fahne aufgezogen. Das ist geschichtsverfälschend.

Ist dieser Schritt nicht auch Unfug, weil der Sieg über den Faschismus ja von allen Völkern der sowjetischen Volksrepubliken errungen wurde, also auch von ukrainischen Soldaten?

Klar. Wobei es inzwischen oft heißt, es sei doch die Ukrainische Front gewesen, die in Torgau angekommen ist – was auch richtig ist. Aber völlig falsch ist, dass dieser Großverband nur mit ukrainischen Soldaten besetzt gewesen sei. Die Verbände wurden nach geographischen Bezügen benannt. In der Ukrainischen Front kämpften Russen, Ukrainer, Kasachen, Turkmenen und Sowjetsoldaten aus dem Baltikum.

Sie haben am Sonnabend trotz Absage der offiziellen Feier in Torgau demonstriert.

Wir haben uns da nichts vorschreiben lassen und unsere Friedensdemo in Torgau abgehalten, die von der DKP Torgau angemeldet worden war. Es waren viele linke Gruppierungen dabei. Wir gingen vom Brückenkopf aus los, sind über die Elbbrücke zum Thälmann-Denkmal, dann zum Markt und schließlich zum Denkmal der Begegnung an der Elbe gezogen.

Nicht nur in Torgau ist Geschichtsklitterung offenbar momentan das Gebot der Stunde.

Dabei sollte nie vergessen werden, dass der Schwur an der Elbe – Konflikte nur noch mit friedlichen Mitteln zu lösen – gewissermaßen der Grundstein der UNO ist. Er drückte den Willen der Soldaten aus, die da gekämpft haben. Die wussten natürlich nicht, dass die damaligen Regierungschefs von Großbritannien und den USA, Churchill und Truman, längst den Rollback geplant hatten.

Der jetzt offenbar zum finalen Abschluss gebracht werden soll. Vor zwei Jahren wurde mit dem Beitritt Nordmazedoniens – der sogenannten fünften NATO-Osterweiterung – der Ring fast geschlossen.

Aber eben nur fast. Wissen Sie, wie die Römer ihre legendären Bogenbrücken gebaut haben? Da wurden die Steine auf eine Stellage aus Holz von links nach rechts aufgelegt. In der Mitte kam der Schlussstein. Wenn der gesetzt war, wurde unter den Steinen die Stellage abgebaut – und der Bogen hielt. Die Ukraine wäre für diesen Ring, den die NATO um Russland baut, quasi der Schlussstein. Sie haben ja schon die baltischen Staaten, Polen, Tschechien, Rumänien und so weiter. Die Ukraine fehlt noch.