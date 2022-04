Mehr Pulver ins Fass

Gerben van Es/Ministerie van Defensie/commons.wikimedia.org/wiki/File:Dutch_Panzerhaubitz_fires_in_Afghanistan.jpg/english.defensie.nl/copyright Auf Kiews Wunschliste ganz oben: »Panzerhaubitze 2000« aus deutscher Produktion

Als bisher prominentester Besuch westlicher Politiker seit Kriegsbeginn wurden am Sonntag US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und US-Außenminister Antony Blinken in Kiew erwartet. Im Mittelpunkt der Gespräche sollten, wie der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij vorab ankündigte, weitere Waffenlieferungen an die Ukraine stehen. Es komme dabei, erklärte Selenskij, besonders auch auf die »Geschwindigkeit« der Lieferungen an. Details hatte der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmygal schon am Donnerstag in Washington mit Austin besprochen. Selenskij nutzte das Treffen vor allem, um den öffentlichen Druck auf Deutschland zu erhöhen, das aus Kiews Sicht immer noch zuwenig liefert, vor allem zuwenig schwere Waffen. Er erhoffe sich von Blinken und Austin Unterstützung gegenüber der Bundesregierung, bestätigte der Präsident: »Damit sie«, die Bundesrepublik, »beginnen, das zu liefern, was sie haben«, »das, was sie gerade nicht nutzen«. Selenskij betonte: »Wir brauchen sehr viel.«

Der Druck auf Berlin steigt damit unmittelbar vor einer für Dienstag angekündigten Waffenstellerkonferenz auf der US-Luftwaffenbasis Ramstein, zu dem Austin Vertreter von rund 40 Staaten geladen hat, darunter zahlreiche NATO-Mitglieder. Mehr als 20 Staaten haben ihre Teilnahme schon zugesagt; Deutschland wird mit Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) vertreten sein. Auf dem Treffen geht es ebenfalls um die Aufstockung der Waffenlieferungen an die Ukraine. Ramstein sei als Schauplatz der Zusammenkunft von den USA nicht zufällig ausgewählt worden, urteilten am Wochenende Insider und Experten; die Vereinigten Staaten wollten mit einem Treffen in Deutschland den Druck auf die Bundesregierung noch weiter steigern, erläuterte Markus Kaim von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) auf N-TV. In Ramstein soll nach Angaben aus Washington auch die langfristige Aufrüstung der Ukraine besprochen werden – über den gegenwärtigen Krieg hinaus. Offenblieb, ob es dabei auch um Sicherheitsgarantien gehen wird, wie sie Kiew als Voraussetzung für einen Friedensvertrag mit Russland verlangt.

Der Druck aus den Vereinigten Staaten sowie aus den transatlantischen Parteien in Regierung und Opposition (Bündnis 90/Die Grünen, FDP, CDU/CSU) führt schon jetzt dazu, dass die Bundesrepublik sich immer stärker an der Lieferung auch schwerer Waffen an die Ukraine beteiligt – trotz der Gefahr, unmittelbar in den Krieg hineingezogen zu werden. Zusätzlich zum vergangene Woche angekündigten »Ringtausch« mit Slowenien – in dessen Rahmen die slowenischen Streitkräfte durch die Lieferung deutscher Panzer in die Lage versetzt werden sollen, ihre T-71-Panzer der Ukraine weiterzugeben – kommt die Ausbildung ukrainischer Soldaten an schweren Waffen in Deutschland hinzu. Wie der Abteilungsleiter Führung Streitkräfte im deutschen Verteidigungsministerium, Generalleutnant Kai Rohrschneider, vergangene Woche mitteilte, werden die Vereinigten Staaten ukrainische Soldaten auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr (Bayern) in den Gebrauch der Haubitze M777 einweisen, von der sie Kiew 72 Stück liefern wollen. Das Training ukrainischer Militärs an der »Panzerhaubitze 2000«, die die Niederlande Kiew zur Verfügung stellen, soll laut Rohrschneider an der Artillerieschule der Bundeswehr in Idar-Oberstein (Rheinland-Pfalz) durchgeführt werden.