Eingeschränkte Souveränität

Vor bald 70 Jahren, am 28. April 1952, trat der »Friedensvertrag von San Francisco« in Kraft. Er sollte die US-Besatzungszeit nach dem Zweiten Weltkrieg beenden und Japan die volle Souveränität zurückgeben – sollte. Denn es kam anders: Am selben Tag wurde nämlich zwischen den USA und Japan der »Vertrag über die gegenseitige Sicherheit« rechtsverbindlich. Darin erklärte sich Japan damit einverstanden, dass der nunmehrige Bündnispartner viele seiner militärischen Stützpunkte behielt und Okinawa geopfert wurde, das bis 1972 in Händen der USA blieb.

Bereits zu Beginn des Koreakriegs 1950 hatten die USA von Japan eine starke Remilitarisierung und Kriegsbeteiligung verlangt. Der damalige japanische Premierminister Shigeru Yoshida wies beides mit Hinweis auf die japanische Friedensverfassung entschieden zurück. Sein Hauptziel war eine schnelle wirtschaftliche Erholung, die von den USA militärisch beschützt werden sollte. Diese politische Ausrichtung sollte als Yoshida-Doktrin in die Geschichte eingehen und bis heute einflussreich bleiben.

Heimliche Herren

Doch so einfach, wie sich der Premier das vorstellte, sollte sich das US-japanische Verhältnis nicht entwickeln. Nicht nur lässt sich Washington seine Schutzmachtfunktion bis heute teuer bezahlen – 2022 sollen allein im Rahmen des sogenannten Omoiyari Yosan (Sympathiebudget) umgerechnet rund 1,6 Milliarden Euro überwiesen werden –, benutzt Japan als logistischen Standort und hatte dort auch seine Ausgangsbasis für die Bombardierungen etwa im Korea- und Vietnamkrieg. Selbst Atomwaffen wurden aufgrund von heimlichen Vereinbarungen nach Japan »eingeschmuggelt«.

Tokio musste zudem akzeptieren, dass sich die US-Militärs bis heute oft wie die heimlichen Herren des Inselstaats aufführen, deren Rechte in der ebenfalls 1952 vereinbarten sogenannten »Verwaltungsübereinkunft« (1960 wurde sie durch das »Status of Forces Agreement« – SOFA ersetzt) geregelt sind. Auf deren Grundlage benutzen die USA Japan als militärisches Übungsfeld und können praktisch überall im Inselstaat Basen errichten. Die japanische Seite weiß nicht einmal, wie groß die US-Truppenstärke in Japan ist, da die Soldaten bei der Ein- und Ausreise von der japanischen Dienststelle nicht registriert werden. Und bei Unfällen der US-Truppe ist es den japanischen Behörden nicht erlaubt, vor Ort zu ermitteln.

Im Dezember 1959 entschied Japans Oberster Gerichtshof sogar, dass die Judikative keine Urteile im Zusammenhang mit dem US-japanischen Sicherheitsvertrag fällen dürfe, da diese Angelegenheit eine politische sei und Japans Existenz betreffe. Dadurch hob das Gericht den Sicherheitsvertrag über die japanische Verfassung. In Japan hört man deshalb immer wieder die Klage, die US-Besetzung sei 1952 nicht beendet worden und existiere weiter. Der ­australische Historiker Gavan McCormack nennt den Inselstaat denn auch treffend Klientel- oder Satellitenstaat.

Selbst nachdem der Kalte Krieg beendet war, reduzierten die USA ihre Truppenstärke nicht. Anders als etwa in Deutschland oder Italien, die vergleichbare Vereinbarungen nach und nach zu ihren Gunsten revidieren konnten, ist SOFA in Japan in ursprünglicher Form gültig. Außerdem mischen sich die USA über eine jährlich neu erstellte Wunschliste für neoliberale Reformen (bis 2008 hieß sie »Nenji Kaikaku Yobosho«) in die inneren Angelegenheiten des Inselstaats ein. Lange Zeit stand die Privatisierung der japanischen Post ganz oben auf der Liste, um die Postbank mit ihrem riesigen Sparkapital zu zerschlagen. Japan hat die entsprechenden Gesetze im Oktober 2005 in der Regierungszeit von Junichiro Koizumi verabschiedet.

Natürlich gab es in der japanischen Zivilgesellschaft immer wieder heftige Proteste gegen die US-Militärbasen. Die größten Demonstrationen fanden 1960 statt, als im japanischen Parlament über die Revision des Sicherheitsvertrags diskutiert wurde. Doch Politik und Mainstreammedien schwiegen meist zur US-Vorherrschaft. Es sollte bis 2009 dauern, dass ein japanischer Premierminister wagte, die USA herauszufordern.

Gescheiterter Widerstand

Im September 2009 nämlich gewann Yukio Hatoyama mit seiner Demokratischen Partei Japans (DPJ) die Unterhauswahlen und wurde neuer Ministerpräsident. Eines seiner großen Ziele war die Befreiung des Inselstaats von seiner unipolaren Abhängigkeit von den USA und die Errichtung einer multipolaren Struktur, in der Japan ein zentrales Mitglied der ostasiatischen Gemeinschaft hätte sein sollen. Im Gespräch mit jW vom 14. April verweist Hatoyama auf die Potsdamer Erklärung vom Juli 1945, in der klar festgehalten war, dass die alliierten Truppen Japan verlassen würden, wenn Tokio den im Abkommen gemachten Forderungen nachkäme und eine dem Frieden dienende Regierung installierte.

Als ersten Schritt schlug Hatoyama eine Revision von SOFA vor, um Japan mehr Rechte bei der Verwaltung der US-Militärbasen zu sichern. Eine Wunschliste der USA wollte er nicht länger akzeptieren und außerdem sein Wahlkampfversprechen einhalten, wonach der US-Flughafen Futenma auf Okinawa – innerhalb einer Wohnsiedlung gelegen – an einen Standort »außerhalb der Präfektur, wenn möglich sogar außerhalb des Landes« verlegt werden sollte. Im Jahr 1996 waren die beiden Regierungen Japans und der USA darin übereingekommen, die Militärbasis nach Henoko im nördlichen Teil der Okinawa-Hauptinsel zu verlegen, was in der ganzen Präfektur zu heftigen Protesten geführt hatte.

Doch Hatoyamas Forderungen stießen auf Widerstand. »Natürlich kam der auch aus den Reihen der US-Regierung«, erinnert sich der ehemalige Premier. »Doch was mich am meisten erzürnte, war die Reaktion unseres Außen- und Verteidigungsministeriums. In vorauseilendem Gehorsam vertraten sie die US-Position und wollten mir weismachen, dass vor allem in der Henoko-Sache alles bereits von den Vorgängerregierungen entschieden worden sei. Sie scheuten sogar vor Lügen und Intrigen nicht zurück.«

Dieses Phänomen nennt der japanische Politologe Satoshi Shirai »freiwillige Unterwerfung unter die USA«. Sogar die Medien und die Bevölkerung hätten mitgemacht und sich gegen ihn gestellt, so Hatoyama. Diese Einstellung hat sich tief in die Machtstrukturen des Landes eingegraben. Die Mehrheit der Japaner begrüßt heute die US-Präsenz, da sie sich dadurch militärisch beschützt fühlt. Doch Hatoyama hält das für einen Mythos: »Es gibt keine Garantie, dass die USA Japan im Notfall zu Hilfe kommen würden.« Viele japanische Kritiker der US-Präsenz finden deshalb, die USA würden in Japan nur eigene Interessen verfolgen.

Hatoyama gab seinen Widerstand gegen Henoko schließlich auf. Vor allem an dieser Frage scheiterte sein Kabinett – am 8. Juni 2010 trat er zurück. Der Widerstand gegen die US-Vorherrschaft war damit gebrochen.