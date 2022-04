Ein mehr als ein Jahrhundert lang verschollenes Miniaturbuch mit Gedichten der jungen Charlotte Brontë steht zum Verkauf. Das Büchlein aus dem Jahr 1829 wurde am Donnerstag (Ortszeit) in New York der Öffentlichkeit präsentiert. Es enthält auf 15 Seiten zehn bislang unveröffentlichte Gedichte, welche die englische Schriftstellerin im Alter von 13 Jahren schrieb. Das handgebundene Werk, das etwa so groß wie eine Visitenkarte ist, trägt den Titel »Ein Buch der Reime von Charlotte Brontë, verkauft von niemandem und gedruckt von ihr selbst«. Seit November 1916 war das Büchlein nicht mehr öffentlich gezeigt worden. Damals war es in New York für 520 Dollar versteigert worden. Die nun erhobene Preisforderung liegt bei 1,25 Millionen Dollar (1,15 Millionen Euro). Das Bändchen war in einem Umschlag entdeckt worden, der in einem Buch gesteckt habe, sagte Henry Wesselss vom New Yorker Buchhändler James Cummins Bookseller. (AFP/jW)