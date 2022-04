Kampftag in »Zeitenwende«

Michael Kappeler/dpa Revolutionäre 1.-Mai-Demonstration im vergangenen Jahr in Berlin

Selten war es so wichtig und notwendig wie in diesem Jahr, am 1. Mai, dem Kampftag der Arbeiterklasse, auf die Straße zu gehen. Zwei Jahre Pandemie haben die Gesellschaft sturmreif geschossen, neue Möglichkeiten der Überwachung, Repression und Lenkung eröffnet. Zudem wurde die Umverteilung von unten nach oben vorangetrieben, mancher Superreiche konnte sein Vermögen verdoppeln. Mit dem vermeintlichen Abklingen der Pandemie begann dann der Ukraine-Krieg, der von den Herrschenden genutzt wird, um gewissermaßen die zweite Stufe zu zünden. Die Menschen werden von den Medien in einer Dauerhysterie gehalten, die kaum noch einen klaren Gedanken erlaubt und eine Stimmung schafft, in der so gut wie alles durchsetzbar erscheint. Die Feststellung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), man habe es aktuell mit einer »Zeitenwende« zu tun, muss als Drohung verstanden werden.

Das Kernthema für diesen 1. Mai liegt damit auf der Hand. Es gilt Widerstand zu leisten gegen Demokratie- und Sozialabbau. Trotz aller Vernebelungsversuche ist klar, dass diejenigen, die jetzt schon kaum über die Runden kommen, die Zeche zahlen werden – sowohl für die von Scholz verkündete gigantische Aufrüstung als auch für die Folgen der Pandemie. Der Kanzler und sein Parteifreund Frank-Walter Steinmeier, seines Zeichens Bundespräsident, haben bereits ihre »Blut, Schweiß und Tränen«-Reden gehalten, das Volk aufgefordert, »den Gürtel enger zu schnallen«. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) appellierte an die Bürger, »gegen Putin« zu frieren, also Heizkosten einzusparen. Für saturierte Mittelschichtler klingt das harmlos – wer aber jetzt schon am Limit ist, sollte sich warm anziehen.

Coronakrise und Ukraine-Krieg spielen zentrale Rollen bei den Kundgebungen, die in zahlreichen Städten der BRD angesetzt sind – und das zum ersten Mal seit zwei Jahren ohne Auflagen wie einer Maskenpflicht. Bei den diversen gewerkschaftlichen Kundgebungen dürfte der Protest wieder bunt, aber handzahm ausfallen. Eine treffendere Analyse der Krisen dürfte bei den Demos der radikalen Linken zu finden sein. So lässt das Motto der Revolutionären 1.-Mai-Demo in Hamburg – angemeldet vom Roten Aufbau – nichts an Deutlichkeit vermissen: »Hinter Krieg und Krise steht das Kapital«, heißt es da. Auch für die Revolutionäre 1.-Mai-Demo in Berlin ist keine Frage, welcher Krieg zu führen ist: »Yallah Klassenkampf – No war but classwar!«, lautet dort das Motto.

Die Demo in Berlin wird wieder versuchen, von Neukölln – Startpunkt 18 Uhr am Hertzbergplatz – zum Oranienplatz in Kreuzberg zu ziehen. Im Vorjahr war der Aufzug von rund 20.000 Demonstranten von der Polizei angegriffen und aufgelöst worden. »Damals waren wir natürlich schuld, von der Polizeigewalt wurde nicht gesprochen«, erklärte Demosprecherin Aicha Jamal am Freitag gegenüber jW. Das Bündnis hat eine Dokumentation über die Demo von 2021 gedreht und bei Youtube veröffentlicht. Dort sei »die massive Polizeigewalt« zu erkennen, so Jamal: »Am Ende ließ sich der ganze Ärger im übrigen darauf reduzieren, dass an der Sonnenallee eine Mülltonne gebrannt hat.«

Für die Berliner Organisatoren ist es Konsens, ebenso wie für den Roten Aufbau Hamburg, dass es angesichts des Kriegs in der Ukraine nicht darum gehen kann, sich zu einer Seite zu bekennen. »Wir haben es mit zwei imperialistischen Mächten zu tun, die aufeinandertreffen«, sagte Aicha Jamal. »Für uns ist klar, dass diese Kriege nicht im Interesse der Bevölkerung sind, sondern dass es Kriege der Bourgeoisie sind, bei denen die ›normalen Menschen‹ nur verlieren können.« Die Aktivistin beklagte eine Schieflage in der hiesigen Debatte: »Wer nicht für Waffenlieferungen an die Ukraine votiert, ist sofort ein Landesverräter.« Das Phänomen sei typisch für Kriegszeiten, wie schon Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht im Ersten Weltkrieg erkannt hätten. Jamals Fazit: »Für uns als revolutionäre Linke steht der Feind im eigenen Land, das ist der deutsche Staat, der deutsche Imperialismus, gegen den muss eine starke Bewegung aufgebaut werden.«