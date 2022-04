Klimaprotest

Ahn Young-joon/AP Photo

Am Freitag haben Umweltaktivisten weltweit den »Earth Day« begangen. Dieser findet jedes Jahr am 22. April statt und soll die Wertschätzung für die Erde sowie Kritik an der Konsumgesellschaft ausdrücken. Auch in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul versammelten sich zahlreiche Menschen. Wie die Korean Times berichtete, riefen die Demonstrierenden dazu auf, den Gebrauch von Einwegplastikbehältern zu reduzieren (Foto). Der diesjährige »Earth Day« ist der 52. seit dem ersten Aktionstag 1970, der nach der Ölpest vor der Küste Santa Barbaras im Vorjahr ins Leben gerufen worden war. (jW)