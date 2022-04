Fußball verstehen

jW

Was haben die Vereinsoberen in ganz Europa während der Pandemie gejammert, wie sehr sie die Fans vermissen. Von Demut war viel die Rede. Die war natürlich nicht wirklich vorhanden. Sie war nur gespielt, um die Massen zu beruhigen. Ein Zeichen der Hybris war dann auch der glücklicherweise gescheiterte Versuch der Gründung einer sogenannten Super League, der sich in diesen Tagen jährt. Der FC Barcelona saß beim Konzert der Geldmelodie stets in der ersten Reihe. Ein Verein mit noch immer großer Strahlkraft, aber nicht nur finanziell, sondern auch sportlich leicht angeschlagen. Das führte in dieser Saison sogar dazu, dass man früh aus der Champions League ausschied und im Cup der Verlierer, wie ihn Franz Beckenbauer einmal nannte, weiterspielen musste. So durfte man jetzt gegen das im Niemandsland der Bundesliga plazierte Team aus dem hessischen Frankfurt ran. Dass das verwöhnte Publikum der Katalanen darob nicht gerade mit der Zunge schnalzte, ist nachvollziehbar. Dennoch dürfte sich der gemeine Barça-Fan sein Heimspiel in der letzten Woche anders vorgestellt haben. Obwohl der Eintracht nur 5.000 Tickets zustanden, schafften es mehr als 25.000 weitere Eintracht-Fans auf verschiedensten Wegen ins Nou Camp. Und diese beherrschten die Stimmung im weiten Rund. Das gesamte Auftreten im Stadtbild und während des Spiels war wohl für jeden Barça-Fan eine Demütigung. Auch wenn die Fankultur in beiden Ländern unterschiedlich ist, dürfte es so mancher in Spanien mit einer gewissen Bewunderung betrachtet haben. Das war Fankultur, wie wir sie leben, weshalb wir alle ins Stadion gehen.

Peinlich dagegen war das Gejammere der Vereinsoberen der Katalanen. Weder haben die Frankfurter irgendeinem Spanier etwas weggenommen, noch waren sie illegal im Stadion. Vielleicht sollten die Verantwortlichen des FC Barcelona einmal darüber nachdenken, ob der selbstgewählte Weg der immer weiter voranschreitenden Kommerzialisierung und Überschuldung der richtige ist. Sich den eigenen Fans ehrlich zuzuwenden und auch einmal die Europa League als Weg zu einem Titel zu verstehen, wäre eine Überlegung wert. Vielleicht erlebt man es dann ja auch einmal, dass sich Tausende Barça-Fans auf verschlungenen Wegen Karten besorgen, um ihr Team in Frankfurt, Warschau oder Prag zu sehen. Denn nicht das Geld entscheidet, ob der Fan solche Festtage erlebt, sondern die Art, wie man Fußball versteht und ihn lebt.

»Sport frei!« vom Fananwalt