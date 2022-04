Schwere Jungs

Andrew Couldridge/Action Images/REUTERS Der König ist nackt (na ja, fast): Tyson Fury hält Hof (19.4.2022)

Das Herz des Schwergewichtsboxens schlägt aktuell in Großbritannien. Kämpfer wie Anthony Joshua oder Tyson Fury waren in den letzten Jahren dessen Aushängeschilder. Gerade letzterer ist mit seiner großen Klappe und verbalen Schlagfertigkeit ein Liebling von Presse und Fans.

Auch sportlich betrachtet, ist der 33jährige momentan der beste Kämpfer seiner Klasse. Am kommenden Samstag wird Fury seinen Titel des World Boxing Councils (WBC) gegen Dillian Whyte verteidigen. Der Kampf wird vor einer Rekordkulisse von 94.000 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion stattfinden. Was wohl auch dem Umstand geschuldet ist, dass hier zwei Lokalmatadore aufeinandertreffen – der jamaikanischstämmige Whyte (34) ist ebenfalls Brite.

Fury, der in seiner bisherigen Karriere noch keinen Kampf verloren hat (31 Siege, ein Unentschieden), gilt als klarer Favorit. Bei einer Größe von 206 Zentimetern und einem Körper, den viele nicht gerade als durchtrainiert bezeichnen würden, wirkt seine Art zu boxen auf den ersten Blick etwas unbeholfen. Wer jedoch genauer hinschaut, sieht einen Athleten, der über schnelle Füße und eine hervorragende Technik verfügt. Eben diese Kombination aus Physis, Ringintelligenz und Technik ist es, die Fury derzeit zum König des Schwergewichts macht.

Auf die leichte Schulter wird er den Kampf dennoch nicht nehmen: »Viele Leute unterschätzen Dillian Whyte – aber ich nicht«, sagte er im Vorfeld des Kampfes. Aufgrund seiner Schlagkraft ist Whyte (28 Siege, zwei Niederlagen) ein durchaus gefährlicher Gegner. Jedoch dürfte Fury ihm rein boxtechnisch überlegen sein.

»Ich weiß, wer ich bin, und ich weiß, was ich kann«, sagte Whyte laut der englischen Tageszeitung The Guardian (16.4.). »Ich habe eine Menge Schmerz und Frustration, die ich an jemandem auslassen will, und es sieht aus, als wäre dieser jemand Tyson Fury«, so Whyte im typischen Vorkampfduktus.

Die Jugend des Herausforderers, der bereits im Alter von 13 Jahren zum ersten Mal Vater wurde, war vor allem von Gewalt geprägt. Im Alter von 19 Jahren wäre Whyte fast für 20 Jahre ins Gefängnis gegangen. Daraufhin, so die Legende, entschloss er sich, seine Aggressionen im Kampfsport zu kanalisieren. »Ehrlich gesagt, war ich nicht sonderlich gut in der Schule«, zitiert ihn planetsport.com. »Das Boxen hat mich gerettet und mein Leben verändert. Es ist gut gelaufen, weil ich wusste, dass es meine beste Chance im Leben ist.«

Auch Fury hat eine bewegte Vergangenheit. 2016 erklärte er als amtierender Weltmeister zunächst seinen Rücktritt vom Boxen, nur um diesen kurz darauf zu widerrufen und später erneut das Karriereende anzukündigen. Eine manische Depression und eine daraus resultierende Alkohol- und Drogensucht machten ihm zunächst die weitere Ausübung seines Sports unmöglich.

Schon vorher war Fury durch homophobe und sexistische Äußerungen aufgefallen. Ausfälle wie die Bemerkung, der beste Platz für Frauen sei »in der Küche oder auf dem Rücken«, gingen durch die Medien. Später entschuldigte er sich dafür. 2018 kehrte Fury schließlich in den Ring zurück und setzte seinen Siegeszug im Schwergewicht fort. Nach dem kommenden Kampf gegen Whyte will er sich mal wieder zur Ruhe setzen.

Negative Schlagzeilen schreibt Fury momentan mit seinen Seilschaften zum irischen Unterweltkönig Daniel Kinahan. Kinahan, der mit einem Drogenkartell in Verbindung gebracht wird, eine solche jedoch stets bestritten hat, fungiert für Fury und andere Boxer als eine Art Berater. Vor kurzem hat das US-amerikanische Finanzministerium Sanktionen gegen Kinahan und einige seiner Familienmitglieder verhängt. Zudem wurde eine Belohnung von fünf Millionen US-Dollar ausgeschrieben, die erhalten soll, wer dabei hilft, ihn, seinen Vater und seinen Bruder hinter Gitter zu bringen. Der irische Polizeipräsident Drew Harris wurde jüngst im Guardian mit den Worten zitiert, dass jeder aus der Welt des Boxens, der sich mit Kinahan einlasse, keinen Zweifel daran haben sollte, es dabei mit ernsthaften Kriminellen zu tun zu haben.