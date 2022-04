Was mit Kunst

Alan Ginsburg Bis unter die Decke: Plastiken der Künstlerin Ellen Sturm

Dieser Morgen auf der Hamburger Flaniermeile Große Bleichen ist sinnbildlich für den Wettbewerb um den städtischen Raum und die damit verbundene Sichtbarkeit und Relevanz. Unter der Hausnummer 3 hat seit kurzem ein kreativer Pop-up-Store seine Türen geöffnet. Nun treten hier Passanten ein, sehen sich etwas zaghaft um und scheinen nicht so recht zu ergründen, worum genau es sich bei dem neuen Geschäft handelt. Junge Künstler kommen herein, halten sich nicht lange auf, sondern gehen direkt weiter in den ersten Stock zu ihren Ateliers. Und dann sind da noch die Vertreter der Immobilienagentur, die die Räumlichkeiten finanzkräftigen Interessenten vorstellen.

Gerade diese letzteren Besucher machen Elena Greta Facini ein wenig Angst. Denn die bildende Künstlerin hofft, die Adresse noch möglichst lange für die kulturelle Zwischennutzung offenzuhalten. Facini und die auf Öffentlichkeitsarbeit im Kulturbereich spezialisierte Kathleen Alder haben sich das Konzept für den Pop-up-Store ausgedacht. In prestigeträchtiger Innenstadtlage und in direkter Nachbarschaft zu den großen Modehäusern, den Juwelieren und Luxusuhrenhändlern ist hier ein Ort entstanden, der gerade nicht dem Konsum, sondern dem Verweilen gewidmet sein soll. Er kombiniert kulinarische mit kulturellen Genüssen und verbindet die Produktion mit der Präsentation von Kunst. Während im Erdgeschoss ein Café Getränke und Kuchen anbietet, ein Plattenlabel Musik verkauft und ein Verlag seine Bücher präsentiert, ist der erste Stock jungen Künstlern wie Facini vorbehalten. In den ehemaligen Büros haben sie sich kleine Ateliers eingerichtet. Autoren, Choreographen, Komponisten oder Grafiker, die unter normalen Umständen über die gesamte Stadt verteilt auf Räume in günstigen Lagen angewiesen sind, finden hier einen temporären Arbeitsort im Zentrum der Stadt.

»In dem Gebäude war vorher eine Bank untergebracht«, erklärt Facini und deutet auf den grauen Teppich, der seine seriöse Herkunft nicht verleugnen kann. Dort, wo jetzt die ­Cafébesucher auf schlichten Holzmöbeln ihren Kuchen essen, hätten früher die Bankautomaten gestanden, an denen sich die Kunden mit Geld für die Shoppingtour versorgten, ergänzt Alder. An den Café­bereich schließt ein großer offener Raum an, das ist jetzt die Galerie. Zwei riesenhafte Plastiken der Künstlerin ­Ellen Sturm ragen bis unter die Decke, reduzierte grafische Arbeiten von Alan Long hängen an den weißen Bürowänden.

Dass all das in der hochpreisigen Straße an der Binnenalster möglich ist, wäre ohne die Unterstützung der Stadt Hamburg nicht vorstellbar. Mit ihrem Programm »Frei_Fläche« bietet die »Hamburg Kreativgesellschaft« Kulturschaffenden leerstehende Einzelhandelsflächen zur Zwischennutzung an. Das Programm hat das Ziel, die durch die Coronakrise verstärkte Verödung der Innenstädte abzumildern. Statt der marktüblichen Preise beschränkt die städtische Einrichtung den Beitrag für die Mieter auf 1,50 Euro pro Quadratmeter. Da die Fläche in Große Bleichen 3 auf zwei Stockwerke verteilt allerdings 1.500 Quadratmeter umfasst, wäre auch die subventionierte Miete für Café, Laden und Galerie nicht tragbar. Dass es dennoch gelingt, liegt an der Kooperation mit der Hamburger ­Claussen-Simon-Stiftung, die sich finanziell beteiligt und im Gegenzug ihren jungen Kunststipendiaten die Atelierfläche im ersten Stock zur Verfügung stellt.

Für Hamburgs Kultursenator ­Carsten Brosda ist die kreative Zwischennutzung eine Möglichkeit, der Abwärtsspirale in der Innenstadt entgegenzuwirken. »Monokulturen tragen nicht zur Attraktivität der Innenstädte bei«, erklärte er anlässlich der Eröffnung des Pop-up-Stores. Dabei bezog er sich nicht nur auf die einseitige Ausrichtung auf Luxusartikel und große Ketten, sondern auch auf die Schließung von Geschäften infolge der ­Coronapandemie, die dem Onlinehandel zu weiterem Aufschwung verhalf. Auch Finanzsenator Andreas Dressel richtete einen »dringenden Appell an die Immobilienwirtschaft«. Die Krise biete die Möglichkeit, bisherige Flächennutzungen zu überdenken. Das Streben nach maximalem Profit dürfe nicht die einzige Motivation sein, die Stärkung der Kultur sei auch für die Immobilienwirtschaft ein Gewinn.

Kathleen Alder hält sich als Initiatorin des Pop-up-Stores mit großen Worten zurück und konzentriert sich auf das Machen. Wieviel der Quadratmeter hier unter normalen Umständen kosten würde, weiß sie nicht. Sie kennt nur die monatlichen Nebenkosten, die allein mehrere tausend Euro umfassen. Innerhalb von zwei Wochen hat sie nun gemeinsam mit Elena Greta Facini die Büroflächen »zweckentfremdet«, wie sie sagt. Die Bezeichnung als »Pop-up-Store« sei dabei eigentlich irreführend. Denn nicht nur ein paar Wochen der Zwischennutzung solle ihr Konzept hier überdauern, sondern möglichst lange. Sie, die mit 20 Jahren ihre noch heute bestehende PR-Agentur für Kultur und Musik gründete, steht nun täglich selbst hinter dem Tresen des Cafés. So ist sie in Kontakt mit einem Publikum, das in der Regel wenig mit Kunst am Hut hat und die Gegend in erster Linie zum Arbeiten und Einkaufen aufsucht. Lebensnah und niedrigschwellig sollen ihre Besucher hier beim Kaffee mit Kunst und Kultur in Berührung kommen. Ein Anspruch, den auch Facini teilt. Arbeiten der Künstlerin werden gerade in der Hamburger Kunsthalle gezeigt. Aber der Kunstbetrieb mit seinen Konventionen und dem artifiziellen Habitus langweile schnell. Hier sitzt sie nun mit ihrem Laptop im Café und hofft auf unkonventionelle Begegnungen.

So sehr der Pop-up-Store mit dem günstigen Kaffee und den Atelierräumen tatsächlich ein Gegenentwurf zu den Konsumtempeln der Straße ist – dass Menschen ohne nennenswertes finanzielles oder kulturelles Kapital den Laden betreten werden, scheint unwahrscheinlich. Die Adresse allein, aber auch die hippe Inszenierung des »Store«, bleiben ungewollte und doch wirksame Eintrittsbarrieren.