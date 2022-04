»Vor solchen Menschen fürchte ich mich«

imago images/imagebroker »Viele Umwälzungen waren nicht zu ihrem Vorteil« – Leipziger, mal wieder auf dem falschen Dampfer (Montagsdemo, Leipzig, Herbst 1989)

Der erste Satz Ihres Buches lautet: »Wir sind dumm, doof und dämlich.« War das auch der erste Satz des Manuskripts?

Ich glaube, ich schreibe nie einen »ersten Satz«. Ich arbeite immer an so vielen Texten und Projekten, dass ich ständig in einem Geflecht aus Figuren, Orten, Bildern lebe. Ich bemerke aber irgendwann ein sich spezialisierendes Interesse, sehe, wie Texte sich ausrichten und vielleicht ein Buch werden wollen. Der zitierte Satz kam später, als ich schon wusste, worum es in »Die Woche« geht: um die Befragung von Ohnmacht, Willfährigkeit, ideologischen und traumatischen Verstrickungen.

H. G. heißt die Ich-Erzählerin, die noch viel mehr Parallelen zu Ihrer eigenen Biographie aufweist. Ist »Die Woche« ein autofiktionaler Text?

Ich würde die Hauptfigur gar nicht als H. G. bezeichnen. H. G. wird zwar an einer Stelle erwähnt, aber ich gestatte mir diese Flexibilität, die Hauptfigur abseits dieser Stelle nicht mit meinen Initialen zu versehen. Natürlich ist »Die Woche« auch ein autofiktionaler Text, allerdings schreibe ich nicht zielstrebig in Richtung einer Textsorte, sondern versuche, mir schreibend einen Weg zu bahnen durch das, was ich loswerden muss, was sich aufdrängt, was entwischen will – wie wird aus all dem ein guter Text? Das Buch ist auch das Porträt einer Zeit, ein Handbuch, ein Versuch nach vorn, der forschend nach Möglichkeiten Ausschau hält, die über persönliche Erfahrungen hinausgehen.

Gemeinsam erleben die Figuren eine Woche, in der sich Montage wiederholen, sich in die anderen Tage mischen, verschwinden und wieder auftauchen. »Wir psychologisieren an niemandes Montagsdemonstrationen herum«, heißt es im Roman, und dennoch möchte ich diese Frage stellen: Sehen Sie Kontinuitäten zwischen den Montagsdemonstrationen 1989/90 und den Demonstrationen in Leipzig seit Anfang 2015?

Diese Montagsdemonstrationen sind von so unterschiedlichen Interessen getragen, dass es nicht leicht ist, sie gebündelt zu betrachten. Es ist aber bekannt, dass viele der bei Legida Demonstrierenden 1989/90 größte Umwälzungen erlebt haben, und viele davon waren nicht zu ihrem Vorteil. Es gibt große Reservoirs voller Ungerechtigkeits- und Willkürerfahrungen, die aus der Wendezeit bis in die Gegenwart hinein gesellschaftlich und oft auch persönlich nicht bearbeitet wurden. Das haben die Legida-Demonstrationen deutlich gezeigt, das zeigen auch die Querdenker-Aktionen. Natürlich wird meiner Meinung nach der Protest beider Gruppen vollkommen falsch formuliert. Wo gegen das Wirtschaftssystem und die Herrschaftsstrukturen protestiert werden müsste, wird gegen Geflohene gehetzt und behauptet, man lebe in einer Diktatur. Inhaltlich darf man das nicht ernst nehmen. Psychologisch aber ist es von großer Aussagekraft und muss als Problem gesamtgesellschaftlich bearbeitet werden.

Heike Steinweg/Suhrkamp Verlag »Ich hasse die Selbstgewissheit mancher Zeitgenoss*innen« – Heike Geißler

»Die Woche« wirkt einerseits wie ein Text, den Sie in rasantem Tempo innerhalb weniger Wochen zu Papier gebracht haben, andererseits wie das Ergebnis einer jahrelangen Bastelarbeit. Was davon ist wahr?

Exakt beides.

Oh, das führt mich gleich wieder zur Ich-Erzählerin, die auch viele Aussagen im Vagen belässt oder zurücknimmt, manchmal sogar im selben Satz.

Das würde ich keinesfalls so bestätigen. Die Protagonistin nimmt Gesagtes nicht immer zurück, oft präzisiert sie es. Anfangs wird sie von den Geschehnissen überwältigt. Sie muss sortieren: Wer hat recht, wessen Protest ist legitim? Wie weit reicht mein Verständnis für diese Seite, für jene? Und: Wo stehe ich? Wer in jedwedem Belang klar steht und diesen Standpunkt exakt beschreiben kann, komme mir lieber nicht zu nah, denn vor solchen Menschen fürchte ich mich. Ich hasse die Selbstgewissheit mancher Zeitgenoss*innen. Meine Protagonistin macht sehr klar, wofür sie steht: friedlichen Austausch, lebenswerte Begegnungen, die Suche nach Handlungen, die ein Leben in Frieden ermöglichen.

Sie arbeiten in vielen künstlerischen Bereichen, zuletzt haben Sie eine Bild-Essay-Sammlung für die Galerie Max Mayer publiziert. Warum sind Sie zum Roman zurückgekehrt?

Ich arbeite immer zeitgleich an vielen Sachen. Während ich meinen nächsten Roman denke, schneide ich einen Textfilm für die Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig, schreibe Texte, die ich mit der Banda Communale in Dresden aufführe, und lese Bücher für die Jury des Internationalen Literaturpreises. Ich brauche, wie ungefähr alle, Geld und verdiene es am liebsten selbst oder durch Lottogewinne – letzteres klappt leider nie. Ich schaue immer, welcher meiner Zugriffe welchen Veröffentlichungsort braucht, und vom Roman war ich nie weg. Aber jeder Publikationsort hat andere Anforderungen und Möglichkeiten. Ich will mit guten Leuten arbeiten, die sich für die Ergebnisse ihrer Arbeit wirklich interessieren. Ich gebe viel dafür, um das in der Hand zu haben. Oder deutlicher gesagt: Ich arbeite wie Sau für meine Freiheit – und ich weiß um den darin zum Ausdruck kommenden Widerspruch.