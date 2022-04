Feilschen um Status

Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS Die letzte direkte Verhandlung liegt einige Wochen zurück: Delegationen Russlands und der Ukraine am 29. März in Istanbul

Im Moment hört man wenig über die russisch-ukrainischen Waffenstillstandsverhandlungen. Das liegt vor allem daran, dass sich beide Kriegsparteien auf eine Entscheidungsschlacht um den Donbass vorbereiten und hoffen, nach deren erhofft erfolgreichem Ausgang für sich bessere Verhandlungspositionen einnehmen zu können. Dennoch finden offenbar hinter den Kulissen intensive Beratungen insbesondere darüber statt, wie etwaige Sicherheitsgarantien aussehen könnten. Die verlangt die Ukraine als Bedingung dafür, dass sie – wie von Russland als Voraussetzung für das Ende der Kampfhandlungen gefordert – ihre Neutralität erklärt.

Kiew verlangt nach bisherigen Äußerungen einen Status, der im Falle einer neuerlichen Bedrohung einen Schutz zusichert, der im Grunde über den eines NATO-Mitglieds nach Artikel 5 des Bündnisvertrags hinausgehen würde: mit »automatischen Beistandsgarantien auch militärischer Natur«. Das gibt es nicht einmal im NATO-Vertrag, gemäß welchem im Bündnisfall jedes Mitgliedsland selbst entscheidet, wie es dem angegriffenen Partner zu Hilfe eilt. Etwa auf diesem Garantieniveau orientiert sich ein Vorschlag Frankreichs. Dieser sieht nach Informationen des ukrainischen Portals strana.news vor, dass neben Paris auch Berlin und Rom solche Sicherheitsgarantien geben. Das dürfte in Kiew allerdings angesichts der ukrainischen Vorbehalte gegen die deutsche Haltung keine Begeisterung auslösen.

Kiew fordert statt dessen, Staaten der näheren oder weiteren Region als Garantiemächte einzubeziehen, insbesondere die Türkei und Israel. Die Rolle der Türkei in diesem Kalkül ist klar: im Konfliktfall den Bosporus und die Dardanellen für russische Schiffe zu sperren und damit die Konvention von Montreux über den Status dieser Meerengen von 1936 außer Kraft zu setzen. Ob Israel, das aktuell schon wegen der etwa 20 Prozent seiner Bevölkerung mit sowjetischem Migrationshintergrund offiziell Neutralität bewahrt, viel im Sinne der Ukraine tun könnte, muss einstweilen offenbleiben.

Russland hat im Gegenzug vorgeschlagen, die ständigen Mitglieder des UN-Weltsicherheitsrates zu Garantiemächten für die Ukraine zu machen, eventuell noch weitere, die dazu bereit wären. Moskau will nämlich über seinen eigenen Status als ständiges Mitglied des Sicherheitsrates dauerhaft Einfluss auf Charakter und Reichweite dieser eventuellen Garantien und auch die Einhaltung der im Gegenzug eingegangenen Neutralitätsverpflichtungen der Ukraine bewahren. Die Ukraine wiederum will Russland deshalb am liebsten überhaupt nicht unter den Garantiemächten haben.

Eine weitere vorerst noch ungelöste Detailfrage ist, wann die Garantien zu greifen beginnen sollen. Kiew verlangt als Vorbedingung für eine Neutralitätserklärung den Abzug Russlands mindestens auf die Positionen vom 23. Februar, also vor Kriegsbeginn. Das skizzierte französische Angebot soll dagegen erst nach einem Ende des aktuellen Krieges in Kraft treten. Das bedeutet, dass sich auch Paris und seine eventuellen Mitgaranten an einer eventuellen militärischen Durchsetzung eines Waffenstillstands gegen Russland nicht die Finger verbrennen wollen.

Ganz im Hintergrund steht der wichtige Aspekt, wie die künftig zu schützende territoriale Gestalt der Ukraine überhaupt aussehen soll. Der britische Wirtschaftsinformationsdienst bne.intellinews berichtete unter Berufung auf Quellen in der CIA, auch die USA gingen faktisch davon aus, dass Kiew den Donbass und den jetzt russisch besetzten Landstreifen an der Küste wohl auf Dauer verloren habe. Ähnlich äußerte sich verklausuliert der britische Premier Boris Johnson: Zwar sei es schwierig, »mit einem Krokodil zu verhandeln, das schon dein Bein im Maul hat«, aber er nannte die Kiewer Forderung nach Rückgabe der Krim »maximalistisch« – im Klartext: moralisch verständlich, aber praktisch wohl nicht durchsetzbar.