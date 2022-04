Kriegsdrohung gegen Gaza

Ammar Awad/REUTERS Israelische Einsatzkräfte vor dem Felsendom in Jerusalem (15.4.2022)

Die israelische Luftwaffe hat am Donnerstag in den frühen Morgenstunden zum zweiten Mal in dieser Woche den palästinensischen Gazastreifen angegriffen. Ziele waren nach offiziellen Angaben »militärische Stellungen« und ein »Tunnelkomplex«, in dem Antriebsmaschinen für Raketen hergestellt worden seien. Schon am Montag hatten die israelischen Streitkräfte Angriffe gegen das Gebiet geflogen, das seit Juni 2007 von der islamistischen Hamas regiert und verwaltet wird. In beiden Fällen rechtfertigte die politische und militärische Führung Israels die Luftschläge als Reaktion auf einen vorausgegangenen Raketenbeschuss. Israel vertritt den Standpunkt, dass Hamas für alle militärischen Aktivitäten aus dem Gazastreifen verantwortlich sei und »bestraft« werden könne, auch wenn sie von anderen palästinensischen Organisationen oder Einzelgängern durchgeführt werden.

Bei einem Treffen mit führenden Vertretern der israelischen Gemeinden im Grenzgebiet drohte Verteidigungsminister Benjamin Gantz am Mittwoch mit einer militärischen Eskalation, falls weitere Raketen aus dem Palästinensergebiet abgeschossen würden. In der Nacht zum Donnerstag wurden dann erneut Raketen auf das Grenzgebiet abgefeuert, wie die israelische Armee mitteilte. Am Abend war demnach eine Rakete im Bereich von Sderot eingeschlagen, eine zweite in der Nacht abgefeuerte ging im Gazastreifen selbst nieder.

Die Rakete am Montag, der erste derartige Angriff seit vier Monaten, war vom Luftabwehrsystem »Iron Dome« zerstört worden. Das Geschoss vom Mittwoch traf zwar israelisches Gebiet, verletzte aber niemand und richtete anscheinend auch keine Sachschäden an. Ein Sprecher der Streitkräfte sprach am Mittwoch dennoch von den schwersten Angriffen seit Mai vorigen Jahres. Israel hatte die damaligen Attacken zum Anlass für einen elftägigen Krieg gegen das Gaza-Gebiet genommen. In dessen Verlauf wurden mindestens 256 Menschen getötet, darunter 66 Kinder.

Aktueller Hintergrund der Raketenabschüsse in dieser Woche sind brutale Einsätze der israelischen Polizei auf dem Gelände der Al-Aksa-Moschee, wo jüdische Traditionalisten den Standort des vor zwei Jahrtausenden von den Römern zerstörten Jerusalemer Tempels vermuten. Aktivitäten jüdischer Israelis, die häufig von Ultrarechten organisiert und von der Polizei geschützt werden, haben seit Beginn des Pessachfestes am vorigen Freitag täglich zu Zusammenstößen geführt. Ismail Hanija, der Vorsitzende des politischen Büros der Hamas, kündigte am Mittwoch die Fortsetzung des Widerstands gegen diese »Politik des Eindringens« an: »Wir sind erst am Beginn der Schlacht.«