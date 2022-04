Sturm auf Stahlwerk abgesagt

Russian Look/IMAGO Lagebesprechung im Kreml: Präsident Putin mit seinem Verteidigungsminister Schoigu am Donnerstag

Der russische Präsident Wladimir Putin hat angeordnet, auf einen Sturmangriff auf das von ukrainischen Truppen gehaltene Stahlwerk in Mariupol vorerst zu verzichten. Russische Medien berichteten über ein Treffen mit Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Donnerstag morgen. Darin habe Schoigu berichtet, bis auf das Industriegelände des Werks »Asowstal« sei die ganze Stadt Mariupol unter russischer Kontrolle. Putin habe daraufhin angeordnet, mit Rücksicht auf Leben und Gesundheit der eigenen Soldaten auf einen Sturmangriff zu verzichten und statt dessen das Gelände so einzuschließen, dass »keine Fliege herausfliegen kann«. Schoigu antwortete nur mit »Jawohl«.

Am Rande fiel auf, dass der Minister, der sonst immer in seiner ordensgeschmückten und geschniegelten Generalsuniform auftrat, diesmal mit einem schwarzen Zivilanzug gekleidet war. Es gab in den vergangenen Wochen mehrere Serien von Gerüchten um die Tatsache, dass Schoigu längere Zeit nicht in der Öffentlichkeit aufgetreten war. Die eine Linie ging dahin, dass er wegen des offenkundigen Misserfolgs der Offensive gegen Kiew in Ungnade gefallen sei – dass dies weiterhin nicht ausgeschlossen ist, macht die gesenkte Kopfhaltung des Ministers deutlich, der Putin gegenüber wie ein »armer Sünder« wirkte. Die andere Linie spekulierte, er habe unter dem Eindruck der russischen Misserfolge einen Herzanfall erlitten.

Auf jeden Fall macht die Entscheidung Putins deutlich, dass eine Erstürmung des Werksgeländes für die russische Armee schwierig und verlustreich hätte werden können. Das zu sowjetischen Zeiten erbaute Stahlwerk ist nach britischen Rekonstruktionen unterhalb der eigentlichen Produktionsanlagen mit einem bis zu sechs Stockwerke unter die Erde reichenden Stollensystem unterbaut, das seinerzeit auch als Atombunker für die damals 40.000 Beschäftigten ausgelegt war. In der Anlage sind gegenwärtig noch etwa 2.000 ukrainische Militärs sowie – nach Kiewer Angaben – bis zu 1.000 Zivilisten verschanzt. Sie haben mehrere russische Angebote auf freies Geleit bzw. gegenüber den Soldaten zur Kapitulation ausgeschlagen. Jetzt schlug der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij eine kurzfristige Verhandlungsrunde mit Russland vor, um die Evakuierung der Zivilisten sowie der verwundeten Militärs zu ermöglichen. Eine russische Reaktion darauf lag zunächst nicht vor.

Parallel stocken die USA ihren militärischen Nachschub für die ­Ukraine um Material im Wert von weiteren 800 Millionen US-Dollar auf. Washington will unter anderem eine dreistellige Zahl von Haubitzen und 40.000 dazu passende Granaten liefern; allein am Mittwoch sollen vier US-Transportflugzeuge mit entsprechender Ladung auf Stützpunkten in Europa eingetroffen sein. Dort werden die Waffen offenbar auf ukrainische Flugzeuge umgeladen; eines davon will Russland vor einigen Tagen über dem Gebiet Odessa abgeschossen haben.