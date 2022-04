Johnson in Indien

Stefan Rousseau/PA Wire/dpa Boris Johnson zu Besuch im Hindutempel von Akshardam bei Ahmedabad, Gujarat/Indien (21.4.2022)

Der britische Premierminister Boris Johnson ist am Donnerstag zu einem zweitägigen Besuch in Indien eingetroffen. Ursprüngliches Ziel der Reise, die pandemiebedingt zweimal verschoben werden musste, soll sein, die ökonomischen Beziehungen zwischen beiden Ländern auszubauen.

Die indische Wirtschaft wächst rasch und dürfte zur Jahrhundertmitte zur drittgrößten weltweit aufgestiegen sein. Johnson dringt darauf, ein britisch-indisches Freihandelsabkommen früher als geplant abzuschließen, nach Möglichkeit schon im Herbst. Damit hätte Großbritannien einen Vorsprung vor der EU, die gleichfalls versucht, Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit Indien zu beschleunigen, aber zeitlich zurückliegt. Eine schnellere Einigung verheißt größere Chancen auf dem riesigen indischen Zukunftsmarkt.

Johnson traf am Donnerstag in Ahmedabad, der Wirtschaftsmetropole des industriell bedeutenden Bundesstaats Gujarat, mit Gautam Adani zusammen, dem laut der Nachrichtenagentur Bloomberg mit einem Vermögen von mehr als 100 Milliarden US-Dollar zehntreichsten Mann der Welt. Geplant ist eine engere Kooperation sowohl bei Umwelttechnologien als auch in der Rüstungsproduktion.

Überschattet wird die Reise des britischen Premierministers, der an diesem Freitag in Neu-Delhi mit seinem indischen Amtskollegen Narendra Modi zusammentrifft, vom Ukraine-Krieg. Indien hält ungeachtet aller westlichen Sanktionen an seiner Wirtschaftskooperation mit Russland fest und will sie sogar noch ausdehnen. London sucht Neu-Delhi davon abzubringen – bislang ohne Erfolg. Nachdem Johnson am 22. März telefonisch bei Modi interveniert hatte, sagte Neu-Delhi eine lange geplante Indien-Reise einflussreicher britischer Parlamentarier kurzfristig ab.

Johnson äußerte nun, er wolle Modi nicht »belehren«. Er stellt beispielsweise in Aussicht, die Visumsbestimmungen für Inder zu erleichtern. Der wirkliche Grund: London will hochqualifizierte indische IT- und Finanzspezialisten ins Land holen.