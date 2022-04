Die Mariachis dominieren

Fernando Llano/AP Photo/dpa Fußball in Mexiko: Die Pumas (in Weiß) gegen die aus der Zementfabrik

Die Liga (früher Copa) de Campeones de la CONCACAF, englisch: CONCACAF Champions League und im Umgangssprech Concachampions genannt, gibt es bereits seit sechzig Jahren. Organisiert wird sie von der Fußballkonföderation Nord- und Zentralamerikas sowie der Karibik.

Nicht alle Jahre wurde der Wettbewerb ausgetragen, der aktuelle ist der 52. Er startete am 16. Februar gleich mit dem Achtelfinale. Mit Beginn der Spielzeit 2008/09 wurde er restrukturiert und gewinnt seitdem immer mehr internationale Bedeutung. Der Gewinner nimmt an der Klub-WM der FIFA teil. Zwischen 1969 und 1998 maß sich der Campeon der CONCACAF zudem 18mal mit dem Gewinner der Copa Libertadores und kickte um die Copa Interamericana. Die ging siebenmal nach Argentinien, Rekordsieger des Wettbewerbs ist der Club Atlético Independiente aus dem südlichen Con­urbano von Buenos Aires mit drei Titeln. Dreimal ging die Interamericana nach Mexiko, einmal, das letzte Mal, in die USA. Die meisten Concachampions gewinnen konnte der Club América aus Mexiko-City (sieben Titel). Die Teams der Mariachis dominieren den Wettbewerb mit 37 Titeln klar.

Nach der Restrukturierung sorgte zunächst der Club de Fútbol Monterrey für Aufsehen, der den Wettbewerb als bis dato einziger Verein ab 2011 dreimal hintereinander gewinnen konnte. Als beste Plazierung bei der Klub-WM sprang 2012 ein dritter Rang in Yokohama heraus. Immerhin gewann Monterrey den Fair-Play-Preis und stellte mit dem Argentinier César Delgado auch einen der beiden Torschützenkönige des Turniers. In jenem Jahr wurde mit dem S. C. Corinthians São Paulo auch zum letzten Mal ein Verein aus Südamerika Klubweltmeister. Der Meistertrainer war damals Adenor Leonardo Bacchi, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Tite. Seit einigen Jahren coacht er die Seleçao und wird sie nach meinen Berechnungen in Katar ins WM-Halbfinale gegen Argentinien führen, wo dann freilich Endstation ist. (Das andere Halbfinale werden England und Deutschland bestreiten.)

2017 änderte die CONCACAF das Format erneut. Sie führte eine Liga CONCACAF ein mit Teams aus Zen­tralamerika und der Karibik. Zunächst qualifizierte sich deren Meister für die Concachampions, seit 2019 sind es sogar sechs Teams. Damals gab es ein weiteres Novum, denn mit Tigres und Monterrey standen erstmals nicht nur zwei Teams desselben Landes in den Finals, sie kamen auch noch aus derselben Stadt und kickten den Titel im Clásico Regiomontano unter sich aus, wobei die Rayados global mit 2:1 obsiegten und sich ihren vierten Titel sicherten. 2020 war dann erstmals Tigres am Zug, letztes Jahr gewann wieder C. F. Monterrey, das sich für den aktuellen Wettbewerb jedoch nicht qualifizieren konnte.

Im ersten Halbfinale standen sich die beiden mexikanischen Hauptstadtklubs Pumas UNAM sowie Cruz Azul gegenüber. Die Pumas, welche die Nationale Autonome Universität Mexikos repräsentieren, hatten zunächst keine Mühe mit Deportivo Saprissa (Costa Rica), bezogen dann aber in Boston beim 0:3 gegen die New England Revolution (Gewinner des Supporters’ Shield – beste Gesamtstatistik – der Major League Soccer, MLS), die kampflos weiter gekommen waren, mächtig Prügel und retteten sich aber im Rückkampf in die Penalties, wo man siegreich blieb.

Gegner Cruz Azul gehört einer Zementfabrik. In den Viertelfinals gegen Montreal, das zuvor sensationell Santos Laguna eliminierte, hatte der neunmalige (und aktuelle) Meister nicht überzeugen können. Schon zur Pause des Hinspiels (6.4.) lagen die Pumas mit 2:0 vorne, erst ein später Treffer des Urus Christian Tabó ließ wieder Hoffnung aufflammen. Die erwies sich als unbegründet, denn obwohl beim Rückspiel (13.4.) im Aztekenstadion der Gegner die letzte halbe Stunde in Unterzahl spielte, gelang es den Cementeros nicht, den Kasten der Pumas zu penetrieren, und so blieb es schließlich bei einer ruhmlosen Nullnummer.

Den anderen Finalgegner ermittelten die Seattle Sounders (Platz drei der Generaltabelle) aus Washington und MLS-Meister New York City. In den Viertelfinals hatten die Sounders gleich im Hinspiel im eigenen Lumen Field den mexikanischen Meister von 2020, den Club León, mit 3:0 abgefertigt. Zwar wiesen die Gäste überwältigende 70 Prozent Ballbesitz auf, doch so überwältigend war es dann auch wieder nicht – der Rave Green konterte sie eiskalt aus.

Der Man-City-Ableger New York City stand schon gegen CONCACAF-Liga-Meister CSD Comunicaciones in Guatemala am Abgrund der Elimination. Vorletzte Woche gingen sie in Washington gegen Seattle mit 1:3 unter und wußten auch am Donnerstag in der Red Bull Arena nicht zu überzeugen. Bereits nach einer halben Stunde hatte Raúl Ruidíaz für die Sounders eingenetzt ,und mehr als der Ausgleich sprang nicht mehr heraus für das Team des Norwegers Ronny Deila.

Die Finals werden am 28. April und am 5. Mai gekickt. Für die Saison 2023/24 soll der Wettbewerb von 16 auf 50 Teams aufgestockt werden.