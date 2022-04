Es geht auch ohne

Dieselben Probleme, mit denen die jW-Redaktion bei der Produktion der Mittwochausgabe zu kämpfen hatte, haben erstmals in der Geschichte das Erscheinen der Berliner Tageszeitung Taz verhindert. Ein Strom- und Serverausfall habe sowohl das Erscheinen der Print-, als auch der E-Paper-Ausgabe vom 20.4.2022 unmöglich gemacht, schrieb Vizechefredakteurin Katrin Gottschalk auf der Webseite. Bis Redaktionsschluss sei man nicht an die eigenen Daten gekommen. Die Webseite war am Dienstag zeitweise auch nicht erreichbar. (dpa/jW)