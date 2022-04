Der Putz blättert ab

Alamodefilm In der Notaufnahme des Krankenhausbetriebes

Obwohl »In den besten Händen« schon vor anderthalb Jahren gedreht wurde, gewinnt der Film angesichts der französischen Präsidentschaftswahl eine deprimierende Aktualität. Wenn spontaner Streit zwischen zwei hitzköpfigen Hauptfiguren hier in dem gegenseitigen Vorwurf gipfelt, 2017 für Macron beziehungsweise für Le Pen gestimmt zu haben, lässt es die vergiftete Alternative, die sich Frankreichs Wählern just wieder bietet, um so absurder erscheinen.

Die Unterstellung, Le Pen gewählt zu haben, weist Lkw-Fahrer Yann (Pio Marmaï) entschieden zurück. Comiczeichnerin Raf (Valeria Bruni Tedeschi) mag hingegen weder leugnen noch zugeben, dem aktuellen Staatsoberhaupt mit ihrer Stimme ins Amt verholfen zu haben. Als Macron auf einem Fernsehschirm auftaucht, zeigt sich allerdings, dass sie seiner Reden mittlerweile überdrüssig ist. Wenn ihre Ehefrau und Verlegerin Julie (Marina Foïs) einwirft, dass Raf und Yann beide Schreihälse seien und deshalb »füreinander geschaffen«, verbirgt der vordergründige Sarkasmus denn auch einen wahren Kern.

Aus dem Blickwinkel eines Linkspopulismus à la Mélenchon, den die Regisseurin und Drehbuchautorin Cathe­rine Corsini öffentlich unterstützt hat, erscheinen diese betont gegensätzlich gezeichneten Figuren jedenfalls repräsentativ für zwei Milieus, die sich politisch verbünden müssen: Da ist der hemdsärmelige Malocher und Gelbwestendemonstrant aus der Provinz, der Einkommensfragen so dringlich empfindet, dass er damit eine plumpe Erklärung für sein Singledasein verknüpft. Und da ist die gebildete Pariserin, die als lesbische Frau gegebenenfalls politische Korrektheit einfordert und keine akuten Finanzsorgen kennt. Trotzdem stellt sich dieser Tochter »gewöhnlicher Lehrer«, sobald sie mit gebrochenem Arm im Krankenhaus landet, die bange Frage, wie lange sie wohl arbeitsunfähig bleibt.

Nach einem Beziehungskrach mit Julie ist Raf ausgerutscht und trifft in der Notaufnahme auf den schwer am Bein verletzten Yann, der bei einer Demo auf den Champs Élysées Opfer der Polizeigewalt wurde. Fast zeitgleich beginnt die Nachtschicht der Krankenschwester Kim, die trotz eines seit Monaten dauernden Streiks überarbeitet ist und sich Sorgen um ihr kränkelndes Baby macht. Diese vierte Hauptfigur ergänzt die wechselnde Erzählperspektive fruchtbar um kontrastierende Blicke hinter die Kulissen des Krankenhausbetriebs. Dabei agiert Aïssatou Diallo Sagna, die Kim verkörpert, ebenso als Laiendarstellerin, die beruflich im Gesundheitswesen tätig ist, wie die anderen Darsteller der Pfleger und Ärzte.

Dennoch mutet der durch die Handkamera betont hektische Rhythmus von Corsinis elftem Spielfilm nicht etwa semidokumentarisch an, sondern entspricht den Konventionen gehobener Krankenhausserien. Dazu gehört, dass der episodisch ansteigende Spannungsbogen in Nebenhandlungen durch Geburtswehen oder einen Sterbefall akzentuiert wird. Indem Bruni Tedeschi und Marmaï dem Affen regelmäßig Zucker geben, sorgen sie wiederum für burleske Zuspitzungen. Und wenn das Krankenhaus von Polizisten umstellt wird, erinnert das schließlich an Belagerungsszenarien aus Western oder Horrorfilmen.

Solche Anleihen bei populären Genres ergeben einen formalen Populismus, der der politischen Absicht ebenso angemessen ist wie manch plakative Unmissverständlichkeit im Dialog. Dabei gewinnen Erzählperspektive und -ton zusätzlichen Reiz, sobald man Ähnlichkeiten zwischen Raf und der Filmemacherin erahnt. Die hat ihre Liebesbeziehung zu ihrer Produzentin Elisabeth Perez bereits in ihrem vorletzten Film »La belle saison – Eine Sommerliebe« reflektiert. Und aus Interviews kann man wissen, dass sie sich im Dezember 2018, zur mutmaßlichen Handlungszeit von »In den besten Händen«, nach einer Sturzverletzung in Perez’ Begleitung in demselben Pariser Krankenhaus fand, dessen abblätternden Putz die Filmausstattung nun unaufdringlich nachahmt. Dass Raf mehr Aufmerksamkeit erhält als Yann oder Kim, mag unter solchen Vorzeichen narzisstisch wirken. Die damit einhergehende Selbstironie spiegelt aber in jedem Fall sympathische Bereitschaft zur Selbstkritik.