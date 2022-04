Rote Zahlen auf Rädern

Frank Sorge/imago images Für die Tonne? Schwarze Zahlen hatte der Lieferando-Mutterkonzern noch nicht, die Aktie befindet sich im Sinkflug

Die Coronazahlen sinken und mit ihnen die Börsenkurse der Lieferdienste. Die Aktie des niederländischen Anbieters Just Eat Takeaway (JET), zu dem in Deutschland und Österreich der Monopolist Lieferando gehört, hat an der Börse in Amsterdam aktuell nur noch etwas mehr als ein Viertel des Wertes, den sie vor einem Jahr hatte. Am Mittwoch stellte das Unternehmen seine Quartalsbilanz vor.

»Nach zwei Jahren außergewöhnlichen Wachstums halten wir das hohe Niveau der Aufträge, die während der Covid-19-Beschränkungen bearbeitet wurden«, teilte Konzernchef Jitse Groen am Mittwoch auf der Homepage des Unternehmens mit. »Seit April 2020 kamen mehr als 20 Millionen aktive Kunden hinzu. Infolgedessen verzeichnete das Unternehmen in der ersten Jahreshälfte 2022 vorübergehend ein höheres absolutes Abwanderungsniveau als üblich.«

Soll heißen: Viele der neugewonnenen Kunden wechselten zu Just Eat Takeaway, weil Restaurants und Imbissbuden während der Pandemie zeitweise schließen mussten. Die Restaurants lieferten notgedrungen ebenfalls nach Hause und benutzten dabei die Portale der vorhandenen Lieferdienste. Nun sind die Beschränkungen in vielen Ländern aufgehoben, und die Menschen essen wieder auswärts.

»Just Eat Takeaway geht die Luft aus«, beurteilte die niederländische Wirtschaftszeitung Het Financieele Dagblad (FD) am Mittwoch die Entwicklung. Bislang führte der Weg von Just Take Away nur nach oben. Wachstum von zehn, 20, ja bis zu 50 Prozent war die Regel. Schwarze Zahlen schrieb der Konzern trotzdem bisher noch nicht. Jetzt befindet sich die Aktie im Sinkflug. Seit dem 31. März 2021 verlor sie 67 Prozent an Wert. Ein Branchenphänomen, den Konkurrenten Delivery Hero und Deliveroo geht es ähnlich. JET erwägt nach eigenen Angaben, einen Verkauf des US-Lieferdienstes Grubhub, den es erst im vergangenen Juni für rund 6,4 Milliarden Euro erworben hatte. Das US-Geschäft bleibt deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Die Goldgräberstimmung ist erst einmal perdu. Die Aktionäre fangen an zu murren. Besonders die Übernahmestrategie von Konzernchef Groen auf dem US-Markt steht laut dem NRC Handelsblad vom Dienstag stark in der Kritik. Als der Medienbetrieb Bloomberg vergangenen Freitag auch noch berichtete, der jährliche, viertägige Skiurlaub für 5.400 JET-Mitarbeiter in einem Viersternehotel in Graubünden mit Vollverpflegung habe das Unternehmen insgesamt 15 Millionen Euro gekostet, verloren die Anleger laut FD völlig die Fassung. Die Konzernspitze logierte sogar eine Etage besser – im Tschuggen Grand Hotel. Fünf Sterne und mit eigener Bergbahn. Bislang war der traditionelle Skitrip für die Aktionäre trotzdem nie ein Anlass für Kritik gewesen.

Am 4. Mai steht die Hauptversammlung an. Der Hedgefonds Lucerne Capital fordert im Vorfeld eine Generalüberholung des Aufsichtsrats. Er kündigte an, gegen den Finanzchef Brent Wissink und die sechs Aufsichtsräte zu stimmen, die zur Wiederwahl stehen, meldete Bloomberg. Vermutlich wird der niederländisch-US-amerikanische Hedgefonds mit seiner Beteiligung von weniger als drei Prozent keine Mehrheit hinter sich versammeln können. Die Gegenstimmen sollen laut Lucerne-Gründer Pieter Taselaar »unsere Enttäuschung über die finanzielle Leistung von Just Eat Takeaway« ausdrücken, sagte er bei Bloomberg.

»Wir gehen davon aus, dass sich die Rentabilität im Laufe des Jahres allmählich verbessern wird und wir 2023 wieder ein positives bereinigtes EBITDA erreichen werden«, so der Vorstandsvorsitzende Jitse Groen auf der Firmenhomepage. Unter anderem soll der Gewinn pro Bestellung erhöht werden. Das geht im Kapitalismus naturgemäß am besten über die Lohnkosten. Dort ist indes nur noch wenig zu holen, die Kuriere fahren unter hohem Arbeitsdruck und finanziell ohnehin auf der letzten Rille. Jene, die sich für den Konzern jeden Tag bei Wind und Wetter für wenig Geld abstrampeln, erhielten zu Weihnachten, so erzählten die Kuriere unlängst bei einer Protestaktion in Berlin, ein Paket Nudeln. Mit den Urlaubern, die auf Kosten der Firma in Graubünden auf den Putz hauten, haben sie nur eins gemeinsam – die orange Arbeitskluft.