Wolfgang Rattay/REUTERS Protest gegen die Fusion des Chemiekonzerns Bayer mit dem US-amerikanischen Saatgutunternehmen Monsanto (Bonn, 2018)

Die Organisation Coordination gegen Bayer-Gefahren teilte zur bevorstehenden Hauptversammlung des Konzerns am Mittwoch mit:

Der Bayer-Konzern vertreibt in Asien, Amerika und Afrika zahlreiche Pestizide, die innerhalb der EU wegen ihrer Gefährlichkeit keine Genehmigung (mehr) haben. Die Coordination gegen Bayer-Gefahren (CBG) hat dieses Thema auf die Tagesordnung der Bayer-Hauptversammlung am 29. April gesetzt und einen Gegenantrag zur Geschäftspolitik der doppelten Standards eingereicht. »Diese Vermarktungspraxis gefährdet Menschenleben. Die AktionärInnen dürfen das nicht länger dulden. Darum fordert die CBG die Aktien-HalterInnen auf, dem Vorstand die Entlastung zu verweigern und für den Gegenantrag der Coordination zu stimmen«, so CBG-Geschäftsführer Marius Stelzmann.

Vor allem in den Ländern des globalen Südens bietet der Leverkusener Multi viele dieser Mensch, Tier und Umwelt extrem gefährdenden Agrochemikalien zum Verkauf an. »In den drei Jahren der Regierung Bolsonaro hat Bayer die Zulassung für 15 neue Pestizide erhalten, von denen vier Inhaltsstoffe haben, die in der Europäischen Union verboten sind: Thiodicarb, Indaziflam, Thiacloprid und Beta-Cyfluthrin«, kritisiert die brasilianische Wissenschaftlerin Larissa Bombardi.

Dabei sind die Menschen dort viel weniger vor den Ultragiften gefeit als in Europa. Oftmals müssen sie die Substanzen ohne Schutzkleidung ausbringen. Zudem erlaubt der Gesetzgeber höhere Rückstände in Nahrungsmitteln und in der Umwelt. All das hat Bombardi zufolge gravierende Folgen: »In den letzten zehn Jahren wurden in Brasilien mehr als 56.870 Menschen durch Pestizide vergiftet, durchschnittlich 15 Menschen pro Tag.« »Molekularen Kolonialismus« nennt die Geographin das Treiben von Bayer und Co.

Prof. Larissa Bombardi, die dem Druck der heimischen Agrolobby nicht länger standhielt und von São Paulo nach Brüssel floh, wird den Bayer-Vorstand am 29. April persönlich mit ihrer Kritik konfrontieren. Überdies nimmt sie an den Tagen zuvor in Berlin und Köln an Diskussionsveranstaltungen teil.

Die CBG hat neben dem Gegenantrag zu den doppelten Standards noch sieben weitere geschrieben. Die Themen reichen von Bayers Klimabilanz und Glyphosat über die Vorschläge zur Gewinnverteilung, Aufsichtsratswahl und Vorstandsvergütung bis hin zum Extremlobbyismus des Konzerns und seinen Tricks zur Umgehung der EEG-Umlage.

Matthias W. Birkwald, rentenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion von Die Linke, erklärte am Mittwoch zur Ankündigung des Rentenpakets II durch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil:

(…) Wir brauchen jetzt eine solide Finanzierung für die zukünftige Rente. Aber mit dem Rentenpaket I wird Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) die Bundesmittel für die gesetzliche Rente bis 2026 um 6,2 Milliarden Euro kürzen, um anschließend mit dem Rentenpaket II weitere zehn Milliarden auf dem Aktienmarkt zu parken, statt die Rentenkasse auszugleichen. (…) Die Linke fordert erstens sofortige monatliche Entlastungszahlungen in Höhe von mindestens 50 Euro für alle Rentnerinnen und Rentner bis zum Ende der Energiepreiskrise, zweitens den Verzicht auf alle Kürzungen (Nachholfaktor, Nachhaltigkeitsfaktor und Bundeszuschüsse) und drittens fast eine Verdopplung der geplanten Zuschläge für erwerbsgeminderte kranke Rentnerinnen und Rentner auf acht bzw. dreizehn Prozent.