Schwindel mit Erdgas

Eigentlich wollte Niedersachsens »rot-schwarze« Landesregierung aus Naturschutzgründen die Gasförderung in der Nordsee verhindern. Nun soll es doch anders kommen. Landeswirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) kündigte am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Hannover an, man habe sich mit dem niederländischen Konzern One-Dyas auf Eckpunkte verständigt, und das auf deutscher Seite gewonnene Erdgas solle »dem deutschen Markt zur Verfügung gestellt werden«. Begründet wird das Vorhaben damit, dass man die Abhängigkeit vom russischen Gas verringern wolle und dafür Ersatz brauche. Es gehe um die »Sicherheit der Energieversorgung«, so Althusmann.

Insgesamt solle eine Menge von bis zu 60 Milliarden Kubikmetern Gas gefördert werden, zu gleichen Anteilen für die Niederlande wie für Deutschland, sagte der Wirtschaftsminister weiter. »Damit ist Niedersachsen gemeinsam mit den Niederlanden der Eckpfeiler der deutschen und der europäischen Energieversorgung, was den Gasmarkt betrifft.«

Das Unternehmen One-Dyas, das plant, das Erdgas aus dem 2017 entdeckten Feld zwischen den Inseln Schiermonnikoog (Niederlande) und Borkum zu fördern und dafür eine Plattform auf See zu errichten, zeigte sich dementsprechend zufrieden. Konzernsprecher Chris de Ruyter van Steveninck meinte am Mittwoch, die Ankündigung unterstreiche »den Nutzen und die Notwendigkeit dieses grenzüberschreitenden Projekts in der Nordsee«, das »Teil der Energiewende« sei.

Das sehen Umweltverbände anders. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Niedersachsen lehnt die Erdgasförderung in der Nordsee strikt ab und kritisierte die Pläne von Wirtschaftsminister Althusmann als »unverantwortlich«. »Diese Ankündigung bietet keinerlei Lösung für Umwelt- und Klimaschutz«, erklärte Susanne Gerstner, Geschäftsführerin des BUND Niedersachsen, am Mittwoch gegenüber junge Welt. Weiter auf die Erschließung und Förderung klimaschädlicher fossiler Energieträger zu setzen und dabei Risiken für die Meeresumwelt und das Weltnaturerbe Wattenmeer in Kauf zu nehmen, stehe in krassem Widerspruch zu Umwelt- und Klimaschutzbelangen. Hinzu komme, dass neue Erdgasfördervorhaben nicht einmal einen Beitrag leisten würden, eine akute, durch den Ukraine-Krieg ausgelöste Energieversorgungskrise zu lösen, so Gerstner. »Planung und Bau werden Jahre dauern, und die potentiellen Fördermengen sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein.«

Dass One-Dyas dem Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie laut eigenen Aussagen vom Mittwoch »umfassende Kontrollmöglichkeiten« einräumen will, beschwichtigt die Geschäftsführerin des BUND Niedersachsen nicht. Denn selbst wenn Störfälle vermieden werden könnten, seien die Auswirkungen durch Erdbeben und Landabsenkungen nicht durch Kontrollen in den Griff zu bekommen, erklärte Gerstner.

Auch die Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste (SDN) kritisiert die Pläne zur Erdgasförderung vor Borkum. Allein die wegen des Einsatzes von Chemikalien bei den Bohrungen entstehenden Schäden seien enorm, sagte SDN-Pressesprecher Peter Andryszak am Mittwoch im jW-Gespräch. Die Kriegssituation jetzt heranzuziehen, um Umweltbedenken »einfach links liegen zu lassen«, sei nicht nachvollziehbar, »das ist kein Argument«, so Andryszak. Wenn nun behauptet werde, das Projekt sei Teil der Energiewende, dann handle es sich hier »eindeutig um Greenwashing«. Neben den Folgen für die Natur sieht der Umweltschutzverband durch weitere Industrieanlagen in der Nordsee auch eine Gefahr für die Schiffahrt.

Über die Erklärung, die Wirtschaftsminister Althusmann zusammen mit One-Dyas-Vorstandschef Chris de Ruyter van Steveninck am Mittwoch vorstellte, soll innerhalb der nächsten zwei Wochen im Landeskabinett entschieden werden. Eine abschließende Genehmigung für die Förderung auf niedersächsischer Seite wird damit noch nicht getroffen. Diese erteilt das zuständige Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie nach einem Planfeststellungsverfahren. Frühestens könnte die Gasförderung laut One-Dyas Ende 2024 beginnen.