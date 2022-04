»Der Protest soll so ferngehalten werden«

Nicolas Liponne/Hans Lucas/imago images Europaweit kämpfen Menschen seit Jahren gegen den Einsatz des Bayer-Monstanto-Gifts. Demonstration in Lyon (17.10.2020)

Anlässlich der Hauptversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der Bayer AG rufen Sie für den 29. April zu Protesten auf. Sie befürchten, dass der Konzern den Ukraine-Krieg dazu nutzt, um die Glyphosat-Zulassung zu verlängern. Wie kommen Sie darauf?

Der Vorstand von Bayer fordert nicht offen, die Zulassung für das Umweltgift zu verlängern. Allerdings sprach Konzernchef Werner Baumann kürzlich mit mehreren Medienvertretern über eine Ernährungskrise aufgrund des Ukraine-Konflikts. Er verwies auf mögliche Hungersnöte in den Ländern der sogenannten dritten Welt, da die Ukraine Agrar-produkte nicht mehr exportieren kann und Russland dies aufgrund westlicher Sanktionen auch nicht mehr möglich ist. Baumann erklärte, es brauche nun eine vermeintlich »nachhaltige Intensivierung« der Landwirtschaft. Gemeint ist die klassische Bodenauslaugung mit Monokulturen und genetisch optimierten Pflanzensorten, die dann mit Glyphosat besprüht werden. Damit wäre die Voraussetzung dafür geschaffen, das Umweltgift weiter produzieren zu können. Zwar könnte der Konzern so kurzfristig maximalen Profit erwirtschaften, es würde jedoch das Gegenteil einer langfristigen Versorgung bedeuten. Der so ausgebeutete Boden wäre danach wertlos und unsere Lebensgrundlage weiter zerstört.

Sie fordern den Konzern auf, seine Lobbyarbeit für Glyphosat einzustellen. Befürchten Sie, dass die Ampelregierung und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir von Bündnis 90/Die Grünen für die Bayer-Forderungen empfänglich sind?

In den vergangenen Jahren gab es stets Bekenntnisse von Grünen, dass die Zulassung für Glyphosat nicht verlängert werden soll. Nachdem aber nach der Bundestagswahl 2021 viele einen Karrieresprung gemacht haben, ist darauf kein Verlass mehr. Ich denke da nur daran, wie alle drei Ampelparteien nun für das 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für das Aufrüsten der Bundeswehr sind. Wir lehnen das ab. Es fragt sich: Weshalb ist plötzlich so viel Geld verfügbar, während es während der Coronakrise nicht bereitstand, etwa um die Personalnot in Krankenhäusern zu beheben oder die Bevölkerung mit kostenlosen PCR-Tests zu versorgen? Insbesondere von den Grünen erwarten wir, dass sie in der Landwirtschaft ökologische Ansätze vertreten.

Aktive Ihres Bündnisses, die für solche Positionen werben, wurden in Brasilien mit dem Tod bedroht.

So ist es. Die brasilianische Pestizidkritikerin und Universitätsprofessorin Larissa Bombardi hat in São Paulo über entsprechende Umweltverbrechen und die Folgen für die Gesundheit der Bevölkerung aufgeklärt. Das hat die dortige Pestizidlobby offenbar so aufgebracht, dass sie Drohmails erhielt. Sie lebt jetzt in Brüssel. Im Rahmen unserer Proteste wird sie am 27. April in Berlin und am 28. in Köln Vorträge zu dem Thema halten.

Was fordern Sie?

Der Konzern muss sowohl die toxische Wirkung von Glyphosat anerkennen als auch Kompensationen für alle Geschädigten weltweit leisten. Nerven oder die Haut können geschädigt werden, Kinder behindert zur Welt kommen. Die bekannteste Krankheit in diesem Zusammenhang ist Lymphdrüsenkrebs. In den USA gibt es 125.000 Klagen von Menschen, die ihre Erkrankung auf Glyphosat zurückführen. Einige Gerichtsverfahren wurden bereits gewonnen.

Wie werden Sie Widerstand organisieren?

Bayer plant, die Hauptversammlung nur online abzuhalten, obgleich die aktuellen Coronaregeln eine Präsenzveranstaltung zulassen. Offenbar soll so der Protest ferngehalten werden. Wir werden dennoch vor der Konzernzentrale demonstrieren. Wir freuen uns, dass die Jugendbewegung mitmacht und wir eine Fridays-for-Future-Demo ankündigen können.

Hoffnung gibt uns, dass die Glyphosat-Produktion in der EU 2023 auslaufen soll. Unsere Aufmerksamkeit muss auch darauf gerichtet sein, dass uns das bisher Erreichte nicht genommen wird. Die Gefährlichkeit des Stoffes muss international anerkannt werden. Es braucht Entschädigungen. Und: Die Produktion muss weltweit sofort gestoppt werden.