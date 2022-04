Milan am Golf

Mailand. Die Regierung von Bahrain hat bestätigt, dass eine private Finanzfirma mit Sitz in dem Golfstaat über den Kauf von Fußballtraditionsverein AC Mailand verhandelt. Bahrains Botschaft in London erklärte am Montag via Twitter, es liefen »exklusive Gespräche« zur Übernahme des italienischen Ligaspitzenreiters für 1,1 Milliarden US-Dollar (rund eine Milliarde Euro). Die Firma Investcorp sei 1982 gegründet worden und verwalte weltweit Vermögenswerte von mehr als 42 Milliarden Dollar. Würde der Kauf zustande kommen, würde zum ersten Mal ein Investor aus dem Nahen Osten einen Serie-A-Klub übernehmen. (dpa/jW)