Jugend am Pranger

Guglielmo Mangiapane/REUTERS Damit Jugendliche fleißiger arbeiten, sollen sie wirtschaftlich weiter ins Abseits gestellt werden (Rom, 2.10.2020)

Das Kapital ist gierig nach billigen Arbeitskräften. Das zeigt einmal mehr das Beispiel des italienischen Managers Flavio Briatore, der wegen seiner jüngsten Aussagen aktuell für Empörung in seinem Land sorgt. In einem Interview mit dem Corriere della Sera vom Freitag beschwerte sich der 72jährige über den Personalmangel in seinen insgesamt 20 Restaurants in und außerhalb Italiens, die einen Umsatz von rund 50 Millionen Euro im Jahr generieren. Allerdings befinde er sich dieses Jahr in Schwierigkeiten, weil junge Italiener »keine Lust« zum Arbeiten hätten. Dies sei laut Briatore auf das das sogenannte Bürgereinkommen zurückzuführen, eine Art italienisches Hartz IV.

Laut Briatore ist das Bürgereinkommen für junge Leute zur einzigen »wahren Ambition« geworden. Dass man mit 500 Euro monatlich allerdings wohl kaum auf eine blühende Zukunft blicken kann, hat der Multimillionär offensichtlich nicht begriffen. »In Dubai und Saudi-Arabien habe ich keine Probleme, Personal zu finden«, so Briatore, »in Italien aber schon.« Das Problem sei, dass junge Menschen den »Wert der Arbeit« verlernt hätten.

Seinen Aussagen war am Donnerstag ein weiteres Interview mit dem Starkoch Alessandro Borghese vorangegangen, der sich darüber beschwerte, dass junge Angestellte die Anforderung hätten, bezahlt zu werden, während sie noch in der Ausbildung sind: »Meine Meinung mag auch unpopulär sein, aber ich habe kein Problem damit zu sagen, dass arbeiten, um zu lernen, nicht unbedingt bezahlt werden muss.« Weiter sagte er: »Die Jungen? Sie wollen lieber ein freies Wochenende, um mit ihren Freunden Spaß zu haben. Und wenn sie es doch versuchen, haben sie die Arroganz, von Anfang an hohe Löhne zu fordern.«

Dabei stehen den zwei Bossen keinerlei Daten zur Verfügung, die ihre Thesen bestätigen würden. Im Gegenteil: Die offiziellen Zahlen des nationalen Instituts für Statistik (ISTAT) bezeugen, dass die Zahl der saisonalen und befristeten Verträge stetig steigen, seitdem das Bürgereinkommen 2019 eingeführt wurde.

In Wahrheit geht es den Managern darum, dass die Coronakrise zu unerwünschten Folgen für ihr Geschäftsmodell geführt hat. Denn während der Pandemie haben zahlreiche Erwerbstätige neue Wege abseits der Gastronomie eingeschlagen, die Stimmung ist ein Stück weit gekippt. Laut FIPE, dem italienischen Verband für Gastronomen, fehlen zu Beginn der Saison in der Tat rund 120.000 Arbeitskräfte. Was von den Bossen als Generationsproblem bezeichnet wird, ist in Wahrheit eine zunehmende Verweigerung, in prekären Arbeitsverhältnissen und für niedrige Löhne zu arbeiten.

Für Briatore ist die Arbeitswelt jedoch eine Welt des Verzichts und des Bringens von Opfern. »Wir können nicht das ganze System für junge Leute verändern, die keine Motivation zum Arbeiten haben«, sagte er im Interview, welches er übrigens aus seiner Luxusvilla in Monte-Carlo führte. Die Lösung zum aktuellen Personalmangel sieht er schließlich nicht in unbefristeten Verträgen oder gar einer Erhöhung der Einstiegslöhne, sondern in der Abschaffung des Bürgereinkommens für junge Arbeitssuchende zwischen April und Oktober, so dass sie während der touristischen Saison ausgebeutet werden können und in den Wintermonaten wieder auf Kosten des Staates leben sollen.