Weg frei für Zockerrente

imago images/Rolf Poss Für mehr Sicherheit bei den Renten soll nun mehr Spekulation sorgen

Wenn Minister heilige Schwüre abgeben, was die Stabilität staatlicher Leistungen angeht, sollten die Bürger skeptisch sein – vor allem in Krisenzeiten. So war das schon im Oktober 1997, als der damalige Arbeitsminister Norbert Blüm (CDU) im Bundestag seinen später zum geflügelten Wort gewordenen Satz sagte: »Die Renten sind sicher!« Tatsächlich ging der 1980 begonnene Sinkflug des Rentenniveaus – also des Verhältnisses der Durchschnittsrente zu den Löhnen – munter weiter. Von 57,6 Prozent 1980 ging es steil bergab bis knapp unter 48. Diese 48 Prozent sollen nach dem Willen der Ampelkoalition und ihres Arbeitsministers Hubertus Heil (SPD) jetzt die »Haltelinie« sein.

Gegenüber dpa kündigte Heil am Dienstag die Umsetzung des Rentenpakets II an. Dabei sagte er im Kern dasselbe wie Blüm 1997 – allerdings mit mehr Worten. »Wir sorgen dafür, dass das Rentenniveau stabil bei 48 Prozent bleibt, und zwar langfristig«, erklärte er. Bei dem geplanten Gesetz gehe es um dauerhafte Absicherung. »Der zentrale Begriff ist Stabilität«, betonte der Minister. Das Niveau solle »weit über das Jahr 2025 hinaus« gehalten werden. »Wir wissen, dass das eine große Herausforderung ist, weil die geburtenstarken Jahrgänge ab 2025 in Rente gehen werden.«

Mit dem Rentenpaket II sollten noch in diesem Jahr »zwei zentrale rentenpolitische Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag« umgesetzt werden, erklärte Heil weiter. Das eine sei die Stabilisierung des Rentenniveaus, das andere der »Aufbau eines Kapitalstocks«. Damit ist die Umsetzung einer Lieblingsidee der FDP gemeint: die sogenannte gesetzliche Aktienrente. Den Liberalen gelang es durchzusetzen, dass ein Teil der Gelder der Rentenversicherung in einen Staatsfonds fließen wird. Kritik, das sei ein »Zockerrente«, wies die FDP Mitte Februar entschieden zurück.

Auf die Pläne hatte es gemischte Reaktionen gegeben. Die Deutsche Rentenversicherung hatte auf den begrenzten Umfang der geplanten Kapitalbildung hingewiesen. Bei einem jährlichen Haushalt von 340 Milliarden Euro könne ein Beitrag von zehn Millliarden die Finanzierung der Rentenversicherung nur »in einer kleinen Weise flankieren«, hieß es da. Rainer Dulger, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, störte sich daran, dass das Rentenniveau bei 48 Prozent stabilisiert werden soll. Es drohten höhere Beiträge oder mehr Steuersubventionen.

Naheliegende Zweifel, ob all die schönen Planungen angesichts des Ukraine-Kriegs und seiner wirtschaftlichen Folgen sowie der Umschichtung von Milliardensummen zugunsten des Militärs nicht bald schon Makulatur sind, versuchte Heil zu zerstreuen. An den Vorhaben wolle er keine Abstriche machen, auch wenn sie vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine geschmiedet worden seien. Der Krieg erzwinge eine Neuausrichtung der Politik, aber: »Wir spielen Rüstung nicht gegen Rente aus.«

Matthias W. Birkwald, Fachsprecher für Rentenpolitik der Linke-Bundestagsfraktion nahm Heils Pläne auseinander. »Es ist einfach nur zum Kopfschütteln«, sagte er gegenüber jW. Es brauche jetzt eine solide Finanzierung für die Rente. »Aber mit dem Rentenpaket I wird Heil die Bundesmittel für die gesetzliche Rente bis 2026 um 6,2 Milliarden Euro kürzen, um anschließend mit dem Rentenpaket II weitere zehn Milliarden auf dem Aktienmarkt zu parken, statt die Rentenkasse auszugleichen.« Das aber habe nur eine Folge: »Weniger Geld für mehr Rentnerinnen und Rentner bedeutet nichts anderes als Rentenkürzungen.«

Birkwald legte alternative Forderungen vor: sofortige monatliche Entlastungszahlungen in Höhe von mindestens 50 Euro für alle Rentner bis zum Ende der Energiepreiskrise; Verzicht auf alle Kürzungen; fast eine Verdopplung der geplanten Zuschläge für erwerbsgeminderte kranke Rentner auf acht bzw. dreizehn Prozent. »Ich fordere Bundesarbeitsminister Hubertus Heil höflich, aber nachdrücklich auf, alle versteckten Kürzungen bei der Rente rückgängig zu machen und bis zur Sommerpause ein Konzept für langfristig sichere Rentenfinanzen und für ein Rentenniveau von lebensstandardsichernden 53 Prozent vorzulegen«, so Birkwald.